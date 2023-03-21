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Школьники Бурятии победили на всероссийском конкурсе

Школьники Бурятии победили на всероссийском конкурсе
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Работа учеников удостоилась диплома I степени

Победителями всероссийского конкурса талантливой молодёжи «Национальное достояние России» в секции «Краеведение, этнография» стали школьники из Бурятии. Исследовательский проект «Особенности и значение проведения национального бурятского обряда «Тоонто нюулга» получил диплом I степени. Очный этап проходил с 14 по 16 марта в Москве.

Авторами проекта об оказании влияния пуповины ребёнка, так как с ней тесно связывалась жизнь младенца, стали ученики 11 класса Усть-Эгитуйской школы Еравнинского района: Аюр Б. и Иван Н. Научный руководитель – учитель истории и обществознания высшей категории Валентина Новикова.

- Дипломанты конкурса и их научный руководитель награждены дипломами и благодарственными письмами, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Бурятия всероссийский конкурс конкурс молодежь школа образование

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