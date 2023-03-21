Школьники Бурятии победили на всероссийском конкурсе

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Работа учеников удостоилась диплома I степени



Победителями всероссийского конкурса талантливой молодёжи «Национальное достояние России» в секции «Краеведение, этнография» стали школьники из Бурятии. Исследовательский проект «Особенности и значение проведения национального бурятского обряда «Тоонто нюулга» получил диплом I степени. Очный этап проходил с 14 по 16 марта в Москве.



Авторами проекта об оказании влияния пуповины ребёнка, так как с ней тесно связывалась жизнь младенца, стали ученики 11 класса Усть-Эгитуйской школы Еравнинского района: Аюр Б. и Иван Н. Научный руководитель – учитель истории и обществознания высшей категории Валентина Новикова.



- Дипломанты конкурса и их научный руководитель награждены дипломами и благодарственными письмами, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

