Работа учеников удостоилась диплома I степени
Победителями всероссийского конкурса талантливой молодёжи «Национальное достояние России» в секции «Краеведение, этнография» стали школьники из Бурятии. Исследовательский проект «Особенности и значение проведения национального бурятского обряда «Тоонто нюулга» получил диплом I степени. Очный этап проходил с 14 по 16 марта в Москве.
Авторами проекта об оказании влияния пуповины ребёнка, так как с ней тесно связывалась жизнь младенца, стали ученики 11 класса Усть-Эгитуйской школы Еравнинского района: Аюр Б. и Иван Н. Научный руководитель – учитель истории и обществознания высшей категории Валентина Новикова.
- Дипломанты конкурса и их научный руководитель награждены дипломами и благодарственными письмами, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Школьники Бурятии победили на всероссийском конкурсе
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