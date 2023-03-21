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Житель Бурятии долго не мог получить свидетельство о смерти жены

Житель Бурятии долго не мог получить свидетельство о смерти жены
Общество,  Фото:pixabay.com
Всё случилось из-за отсутствия документа о вскрытии из морга

Жителю Тарбагатайского района Бурятии пришлось через доказывать факт смерти его супруги.

Женщина умерла в декабре 2022 года после продолжительной болезни. Утром её муж позвонил местному фельдшеру, который приехал и констатировал смерть. Ни фельдшер, ни участковый уполномоченный полиции признаков насильственной смерти не выявили.

Оба напомнили вдовцу, что тело всё же надо доставить в морг для вскрытия. Однако мужчина этого так и не сделал, а через два дня похоронил супругу.

После он обратился в ЗАГС для получения свидетельства о смерти, но ему отказали. Ведь отсутствовала справка установленной формы от медицинского учреждения. В медицинском учреждении ему также было отказано в выдаче такой справки, так как вскрытие не проводилось.

Тогда мужчина пошёл в суд.

- В судебном заседании допрошенные свидетели подтвердили факт смерти супруги заявителя, была исследована медицинская документация умершей. Судом было удовлетворено заявление А., был установлен факт смерти его супруги, - сообщает Тарбагатайский районный суд.

После вступления решения в законную силу суд направит сообщение в соответствующие правоохранительные органы с целью установления причины смерти женщины.


смерть суд

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