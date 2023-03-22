В Улан-Удэ проведут конкурс юных музыкантов

Победителей выявят среди учащихся детских школ искусств



В рамках празднования столетия Бурятии с 27 по 28 марта в Улан-Удэ пройдёт II городской конкурс юных музыкантов «Созвездие» среди учащихся детских школ искусств столицы республики и музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева. На конкурс подано свыше 130 заявок.



- Основной целью конкурса является выявление и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.



Конкурсные прослушивания будут проводится одновременно на двух площадках: в детской школе искусств №1 имени Л.Л. Линховоина и в музыкально-гуманитарном лицее имени Д. Аюшеева по следующим номинациям: фортепиано, струнно-смычковые инструменты, русские народные инструменты (домра, гитара), русские народные инструменты (баян, аккордеон), бурятские народные инструменты, духовые и ударные инструменты.



Возрастное ограничение: 6+.

