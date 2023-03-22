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В Улан-Удэ проведут конкурс юных музыкантов

В Улан-Удэ проведут конкурс юных музыкантов
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей выявят среди учащихся детских школ искусств

В рамках празднования столетия Бурятии с 27 по 28 марта в Улан-Удэ пройдёт II городской конкурс юных музыкантов «Созвездие» среди учащихся детских школ искусств столицы республики и музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева. На конкурс подано свыше 130 заявок.

- Основной целью конкурса является выявление и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

Конкурсные прослушивания будут проводится одновременно на двух площадках: в детской школе искусств №1 имени Л.Л. Линховоина и в музыкально-гуманитарном лицее имени Д. Аюшеева по следующим номинациям: фортепиано, струнно-смычковые инструменты, русские народные инструменты (домра, гитара), русские народные инструменты (баян, аккордеон), бурятские народные инструменты, духовые и ударные инструменты.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ музыка конкурс ДШИ

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