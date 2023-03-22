Победителей выявят среди учащихся детских школ искусств
В рамках празднования столетия Бурятии с 27 по 28 марта в Улан-Удэ пройдёт II городской конкурс юных музыкантов «Созвездие» среди учащихся детских школ искусств столицы республики и музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева. На конкурс подано свыше 130 заявок.
- Основной целью конкурса является выявление и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
Конкурсные прослушивания будут проводится одновременно на двух площадках: в детской школе искусств №1 имени Л.Л. Линховоина и в музыкально-гуманитарном лицее имени Д. Аюшеева по следующим номинациям: фортепиано, струнно-смычковые инструменты, русские народные инструменты (домра, гитара), русские народные инструменты (баян, аккордеон), бурятские народные инструменты, духовые и ударные инструменты.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ проведут конкурс юных музыкантов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Собравшиеся обсуждали актуальные темы
Мэдэгма Доржиева выступит в столице Забайкалья
Победителей выявят среди учащихся детских школ искусств
Им нужно показать свои лучшие проекты по истории Отечества
Сельчане заявили, что их заставляют сдавать по 250 рублей на КИМы для ЕГЭ
Теперь с браконьерами и «чёрными» лесорубами будет проще бороться
Лама прочитал особые молитвы
Щенку ищут семью
Наставниками детей в школах станут молодые, перспективные и активно занятые в текущем репертуаре артисты
Существенных осадков в регионе не ожидается
Победитель получит 100 тысяч рублей
Школьников приглашают принят участие в театральном конкурсе
Участниками форума станут не менее 600 человек
У Доржо Ангархаева остались родители, брат и сестра
Его победители поедут на всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества