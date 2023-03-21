В районе Бурятии произошло массовое отключение света

Без него осталось четыре посёлка и город





Утром 21 марта в Селенгинском районе Бурятии случилось аварийное отключение электроэнергии. В итоге обесточены оказались районный центр – Гусиноозёрск, а также посёлки Новоселенгинск, Бараты, Ардасан и Ацула.Свет исчез в том числе в здании районной администрации. Причиной аварии стал обрыв провода. Специалисты приступили к её устранению. Позже в группе «Селенга-инфо.24/7» уточнили, что для проведения ремонтных работ потребуется отключение электричества.