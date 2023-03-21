Его победители поедут на всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества
В Бурятии идёт приём заявок на открытый театральный фестиваль «Байгалай туяа», посвящённый столетию республики. Заявки на заочный отборочный тур принимаются до 1 апреля. Одновременно с регистрацией участники фестиваля размещают конкурсные материалы в сообществе фестиваля детских театров «Свет Байкала» в социальной сети «ВКонтакте».
К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы образовательных учреждений Бурятии. Возраст участников от 7 до 17 лет. Возрастные категории для сольных и коллективных выступлений: 7-13 лет, 14-17 лет. В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной группе допускается не более 20% участников из другой возрастной группы.
Номинации конкурса: драматический театр, музыкальный театр, кукольный театр, пластический театр, эстрадный театр, инклюзивный театр, народный бурятский театр.
Очный этап пройдёт 17 апреля в концертно-театральном центре «Феникс» ВСГИК в Улан-Удэ для участников, прошедших отбор. Победители фестиваля поедут на всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии стартовал театральный фестиваль
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участие примут представители Германии, Швейцарии и Китая
Работа учеников удостоилась диплома I степени
Также дипломами были награждены работы других мастеров республики
Секция рухнула на лёд с высоты
Часть органа пересадили пациенту от родной сестры
Она представляла Мухоршибирский район на всероссийском конкурсе
Супружеская пара проживает в селе Малышево
Подведены итоги республиканского творческого конкурса «В кругу друзей»
Подросток заразился им от больного родственника
В Бурятии проведут концерт детей, оставшихся без попечения родителей
50-летие справила семья из Баргузинского района
Юные спортсменки привезли «золото» с турнира «Молодое поколение».
Выбраны лучшие классные руководители городских школ
На программу краю выделено 1,3 миллиарда рублей
Спортсмены республики заняли первые места в личных и парных разрядах