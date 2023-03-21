В Бурятии стартовал театральный фестиваль

Его победители поедут на всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества



В Бурятии идёт приём заявок на открытый театральный фестиваль «Байгалай туяа», посвящённый столетию республики. Заявки на заочный отборочный тур принимаются до 1 апреля. Одновременно с регистрацией участники фестиваля размещают конкурсные материалы в сообществе фестиваля детских театров «Свет Байкала» в социальной сети «ВКонтакте».



К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы образовательных учреждений Бурятии. Возраст участников от 7 до 17 лет. Возрастные категории для сольных и коллективных выступлений: 7-13 лет, 14-17 лет. В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной группе допускается не более 20% участников из другой возрастной группы.



Номинации конкурса: драматический театр, музыкальный театр, кукольный театр, пластический театр, эстрадный театр, инклюзивный театр, народный бурятский театр.



Очный этап пройдёт 17 апреля в концертно-театральном центре «Феникс» ВСГИК в Улан-Удэ для участников, прошедших отбор. Победители фестиваля поедут на всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+.

