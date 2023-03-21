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В Бурятии стартовал театральный фестиваль

В Бурятии стартовал театральный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Его победители поедут на всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества

В Бурятии идёт приём заявок на открытый театральный фестиваль «Байгалай туяа», посвящённый столетию республики. Заявки на заочный отборочный тур принимаются до 1 апреля. Одновременно с регистрацией участники фестиваля размещают конкурсные материалы в сообществе фестиваля детских театров «Свет Байкала» в социальной сети «ВКонтакте».

К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы образовательных учреждений Бурятии. Возраст участников от 7 до 17 лет. Возрастные категории для сольных и коллективных выступлений: 7-13 лет, 14-17 лет. В составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной группе допускается не более 20% участников из другой возрастной группы.

Номинации конкурса: драматический театр, музыкальный театр, кукольный театр, пластический театр, эстрадный театр, инклюзивный театр, народный бурятский театр.

Очный этап пройдёт 17 апреля в концертно-театральном центре «Феникс» ВСГИК в Улан-Удэ для участников, прошедших отбор. Победители фестиваля поедут на всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия фестиваль театр дети

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