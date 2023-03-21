Выбраны лучшие классные руководители городских школ
В столице Бурятии подвели итоги городского конкурса «Самый классный классный - 2023». 20 марта в зале городского дворца детского (юношеского) творчества царила праздничная атмосфера: выступали дети и педагоги, был показан фильм о том, как проходил конкурс, поздравляли и награждали участников и победителей.
Победителем городского конкурса «Самый классный классный - 2023» стала учитель английского языка школы №54 Татьяна Бардаханова. Второе место заняла учитель школы №9 Ольга Селихова, третье – Соелма Бальжинимаева, гимназия №33.
Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, номинантами конкурса стали:
- СОШ №35 - Симакова Татьяна, «За вдохновение и творчество»;
- СОШ №8 - Бабасанова Татьяна, «За обаяние и волю к победе»;
- СОШ №1 - Лобсанова Лариса, «За ораторское мастерство»;
- СОШ №25 - Королёва Вера, «За креативный подход и оригинальность работы с детьми»;
- СОШ №42 - Батуева Маргарита, «За профессиональное мастерство и волю к победе»;
- СОШ №63 - Гуроева Жанна, «За оптимизм и веру в детей»;
- СОШ №49 - Жаркова Светлана, «За верность и преданность профессии».
В Улан-Удэ наградили «Самых классных классных»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
50-летие справила семья из Баргузинского района
Юные спортсменки привезли «золото» с турнира «Молодое поколение».
Выбраны лучшие классные руководители городских школ
На программу краю выделено 1,3 миллиарда рублей
Спортсмены республики заняли первые места в личных и парных разрядах
Косуля получила травмы
Люди уже начали получать ключи от своих квартир
Зверушки пополнили «кроличью деревню»
Одна из них приобрела на эти деньги собственный дом
Его изготовил местный умелец по просьбе мецената
Старая техника сильно изношена
С 21 марта дни становятся длиннее, а ночи короче
Синоптики рассказали, чего ждать от второго весеннего месяца в республике
Обсудили участие местных команд в соревнованиях
Мероприятие прошло на научно-практической конференции «Сагаалган-2023»