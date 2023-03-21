В Улан-Удэ наградили «Самых классных классных»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Выбраны лучшие классные руководители городских школ



В столице Бурятии подвели итоги городского конкурса «Самый классный классный - 2023». 20 марта в зале городского дворца детского (юношеского) творчества царила праздничная атмосфера: выступали дети и педагоги, был показан фильм о том, как проходил конкурс, поздравляли и награждали участников и победителей.



Победителем городского конкурса «Самый классный классный - 2023» стала учитель английского языка школы №54 Татьяна Бардаханова. Второе место заняла учитель школы №9 Ольга Селихова, третье – Соелма Бальжинимаева, гимназия №33.



Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, номинантами конкурса стали:

- СОШ №35 - Симакова Татьяна, «За вдохновение и творчество»;

- СОШ №8 - Бабасанова Татьяна, «За обаяние и волю к победе»;

- СОШ №1 - Лобсанова Лариса, «За ораторское мастерство»;

- СОШ №25 - Королёва Вера, «За креативный подход и оригинальность работы с детьми»;

- СОШ №42 - Батуева Маргарита, «За профессиональное мастерство и волю к победе»;

- СОШ №63 - Гуроева Жанна, «За оптимизм и веру в детей»;

- СОШ №49 - Жаркова Светлана, «За верность и преданность профессии».





