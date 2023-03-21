В Иркутске впервые выполнили «родственную» трансплантацию печени

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Часть органа пересадили пациенту от родной сестры



Трансплантацию части печени от родственного донора впервые выполнили в Иркутской области



Сложную операцию по пересадке части печени от родственника выполнили в отделении портальной гипертензии Иркутской областной клинической больницы. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.



– Родственная пересадка части печени – одна из самых сложных операций в трансплантологии. Операция требовала тщательного планирования как подготовки донора и реципиента, так и действий команды врачей. Благодаря чётким действиям мультидисциплинарной команды специалистов, хирургическое вмешательство прошло успешно и на высочайшем профессиональном уровне, – сказал Алексей Шелехов.



Пациентка страдала циррозом печени в исходе вирусного гепатита С. Избежать летального исхода можно было только в одном случае – пересадив печень или её фрагмент. Поскольку печень – это орган, способный регенерировать и восстанавливать свою функцию после удаления от него части, специалисты приняли решение провести родственную трансплантацию. Часть печени 35-летней пациентке отдала её родная сестра.



– Пересадка фрагмента печени сложнее, чем пересадка целого органа. Операция требует серьёзных микрохирургических навыков, высокоточного оборудования, длительной подготовки. Однако у родственной трансплантации печени есть преимущество: пациент не находится в листе ожидания, операция выполняется в плановом режиме, − подчеркнул главный внештатный трансплантолог минздрава Иркутской области Александр Новожилов.



Изъятие части органа у донора длилось около четырёх часов, операция у реципиента потребовала больше времени – пять часов. Хирургические вмешательства у женщин шли параллельно. В операционных работали шесть хирургов, три анестезиолога-реаниматолога и шесть средних медицинских работников.



Кроме того, поддержать специалистов ИОКБ в проведении первой операции прибыли специалисты из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова: заведующий отделением трансплантации печени Артём Монахов и хирург Михаил Болдарев. Сотрудники главного трансплантологического центра России сопровождали коллег на всех этапах проведения операции, начиная с изъятия фрагмента печени.



Сейчас женщина с пересаженным фрагментом печени и её сестра-донор чувствуют себя удовлетворительно. Александр Новожилов отмечает, что для донора изъятие части печени последствий для здоровья не несёт, в дальнейшем ей не нужно принимать никаких препаратов. Через несколько месяцев обе женщины вернутся к полноценной жизни.



По рекомендации главного внештатного трансплантолога России, директора НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова Сергея Готье, родственные трансплантации печени в регионе планируют проводить 5-7 раз в год. Соотношение трупных и родственных пересадок должно быть один к трём.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, с начала года эта пересадка печени стала в регионе шестой. Всего за время действия программы (с 2018 года) трасплантировали 57 печеней. Впервые в России родственную трансплантацию печени выполнил Сергей Готье в 1997 году, в том числе родственную трансплантацию правой доли печени по собственной методике.



