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Международный молодёжный форум «Байкал» пройдёт в августе

Международный молодёжный форум «Байкал» пройдёт в августе
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Участниками форума станут не менее 600 человек

В Иркутской области с 14 по 18 августа вновь пройдёт международный молодёжный форум «Байкал». Подготовку к мероприятию обсудили 20 марта на заседании организационного комитета.

- Основная тема форума в этом году - «Байкал - точка притяжения молодёжи». Наша цель – вновь собрать талантливых, целеустремленных ребят со всей страны, чтобы мероприятие стало для них источником новых знаний, навыков и знакомств. В прошлом году в форуме участвовало около 600 человек из 79 регионов России и двух стран. Победители получили гранты на общую сумму 13 миллионов рублей. В этом году запланировано введение новых форматов работы, привлечение новых экспертов, - отметил глава региона Игорь Кобзев.

Планируется, что в этом году участниками форума станет также не менее 600 человек, в том числе из новых субъектов Российской Федерации. Будут работать четыре основных направления мероприятия:
- «Туризм» (генерирование участниками идей по созданию туристических культурных продуктов);
- «Предпринимательство» (формирование навыка разработки и внедрения бизнес-идеи в молодёжной среде);
- «Молодёжные сообщества» (создание инструментов взаимодействия между разными молодёжными объединениями внутри региона);
- «Диалог культур» (создание межкультурной компетентности в молодёжной среде, опыта взаимодействия в вопросах духовно-нравственного воспитания молодёжи, восприятия этнических и религиозных тем в различных молодёжных сообществах и субкультурах).

По предложению губернатора Игоря Кобзева и представителей молодёжного сообщества ведётся работа по созданию ещё нескольких направлений форума, связанных с Годом педагога и наставника в России и патриотическим воспитанием молодёжи.

Как отметила на заседании оргкомитета министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова, на форуме «Байкал» в 2022 году был опробован ряд новых подходов, которые успешно реализовались и получили положительную оценку от участников. Новые форматы будут использоваться и в 2023 году, некоторые из них преобразуют и расширят, в том числе систему наставничества.

- Выпускники форума прошлых лет станут наставниками участников форума 2023 года. В год педагога и наставника мы привлечём большее количество выпускников форума, которые будут персонально сопровождать участников, помогать им доводить до совершенства свои проекты и эффективно применять знания в постфорумной работе, - рассказала Маргарита Цыганова.

Члены организационного комитета обсудили вопросы размещения, питания участников молодёжного форума, охраны правопорядка и подготовки площадок мероприятия.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области? международный молодёжный форум «Байкал» проводится в регионе с 2008 года. 
форум Иркутская область Байкал молодежь

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