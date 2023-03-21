Сельскую школу в Бурятии капитально отремонтируют на 45 миллионов рублей

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В 2023 году в Мухоршибирском районе Бурятии запланировали капитальный ремонт Кусотинской СОШпо программе «Модернизация школьных систем образования», сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».В здании обновят общие конструкции кровли, системы отопления, водоснабжения и канализации, вентиляцию, электроосвещение, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, заменят перегородки, лестницы, полы, двери и окна и сделают отделку стен и потолков.Кроме того, в учебном заведении появятся новое оборудование, мебель и спортивный инвентарь, а в пищеблоке – плиты, холодильники, посуда, мармитные прилавки и стеллажи. Здание уже готовят к капитальному ремонту, который обойдётся в 44 миллиона 918 тысяч рублей.