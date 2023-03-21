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Сельскую школу в Бурятии капитально отремонтируют на 45 миллионов рублей

Сельскую школу в Бурятии капитально отремонтируют на 45 миллионов рублей
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Там заменят лестницы и окна и полностью обновят все коммуникации

В 2023 году в Мухоршибирском районе Бурятии запланировали капитальный ремонт Кусотинской СОШ – по программе «Модернизация школьных систем образования»,  сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



В здании обновят общие конструкции кровли, системы отопления, водоснабжения и канализации, вентиляцию, электроосвещение, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, заменят перегородки, лестницы, полы, двери и окна и сделают отделку стен и потолков.

Кроме того, в учебном заведении появятся новое оборудование, мебель и спортивный инвентарь, а в пищеблоке – плиты, холодильники, посуда, мармитные прилавки и стеллажи. Здание уже готовят к капитальному ремонту,  который обойдётся в 44 миллиона 918 тысяч рублей. 
капитальный ремонт школы

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