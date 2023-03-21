В столице Бурятии за неделю произошло 35 засоров

При этом пришлось промыть более 1000 канализационных сетей



За последнюю неделю – с 13 по 19 марта включительно – на водопроводных сетях в столице Бурятии зафиксировали 11 технологических нарушений. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».



Всего сотрудники предприятия отремонтировали и отогрели 30 водоразборных колонок и ликвидировали 35 канализационных засоров. Неделей ранее их было меньше – 27. Кроме того, специалистов пришлось промыть 1003 канализационных сети



