В Улан-Удэ осуждённый провёл отпуск за пределами колонии

Мужчина встретился с семьёй



Осуждённый улан-удэнской исправительной колонии №8 провёл свой отпуск за пределами исправительного учреждения. Эта мера поощрения предоставлена ему за добросовестное отношение к труду и примерное поведение.



Осуждённый провёл отпуск вместе со своей семьёй по месту прописки жены, используя время для общения с родными и близкими.



- В учреждении на постоянной основе проводится разъяснительная работа с осуждёнными о возможности проведения отпусков вне стен исправительного учреждения в качестве поощрительной меры за добросовестное отношение к труду, участие в воспитательных мероприятиях, стремление к досрочному освобождению, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





