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В Улан-Удэ осуждённый провёл отпуск за пределами колонии

В Улан-Удэ осуждённый провёл отпуск за пределами колонии
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчина встретился с семьёй

Осуждённый улан-удэнской исправительной колонии №8 провёл свой отпуск за пределами исправительного учреждения. Эта мера поощрения предоставлена ему за добросовестное отношение к труду и примерное поведение.

Осуждённый провёл отпуск вместе со своей семьёй по месту прописки жены, используя время для общения с родными и близкими.

- В учреждении на постоянной основе проводится разъяснительная работа с осуждёнными о возможности проведения отпусков вне стен исправительного учреждения в качестве поощрительной меры за добросовестное отношение к труду, участие в воспитательных мероприятиях, стремление к досрочному освобождению, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


УФСИН

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