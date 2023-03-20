В Бурятии тают ледовые дороги

Сегодня, 20 марта, в Бурятии закрылись две переправы: Усть-Чикойская в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района и Татауровская в селе Татаурово Прибайкальского районе. Переезд и переход по ним теперь запрещён, сообщили в республиканском ГУ МЧС.
Чтобы водители не выезжали на лёд, там установили запрещающие знаки и шлагбаумы.
- С наступлением тёплой погоды и ослаблением ледового покрова, на всех водных объектах республики увеличивается риск возникновения происшествий. Возможны провалы людей и техники под лёд, который сейчас имеет рыхлую, пористую структуру и быстро разрушается, - подчёркивают сотрудники МЧС.
Жителей Бурятии призывают ни в коем случае не выезжать на лёд, вне действующих переправ. Выезд любой техники на лёд любого водоёма представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в республике уже закрылись три ледовые переправы.