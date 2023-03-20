20 марта

19 марта

Популярное

В Бурятии тают ледовые дороги

В Бурятии тают ледовые дороги
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Закрыты ещё две ледовые переправы

Сегодня, 20 марта, в Бурятии закрылись две переправы: Усть-Чикойская в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района и Татауровская в селе Татаурово Прибайкальского районе. Переезд и переход по ним теперь запрещён, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

Чтобы водители не выезжали на лёд, там установили запрещающие знаки и шлагбаумы.


- С наступлением тёплой погоды и ослаблением ледового покрова, на всех водных объектах республики увеличивается риск возникновения происшествий. Возможны провалы людей и техники под лёд, который сейчас имеет рыхлую, пористую структуру и быстро разрушается, - подчёркивают сотрудники МЧС.

Жителей Бурятии призывают ни в коем случае не выезжать на лёд, вне действующих переправ. Выезд любой техники на лёд любого водоёма представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в республике уже закрылись три ледовые переправы
Ледовые переправы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкальской писательнице вручили медаль «Василий Шукшин»
Забайкальской писательнице вручили медаль «Василий Шукшин»
Общество, 20.03.2023
Награждение прошло во время первого регионального форума «Культурный фронт России»
Вузы Бурятии участвуют в отборе в программу «Приоритет 2030»
Вузы Бурятии участвуют в отборе в программу «Приоритет 2030»
Общество, 20.03.2023
15 вузов Дальнего Востока претендуют на получение господдержки
Над Бурятией нависла угроза САП из соседнего Забайкалья
Над Бурятией нависла угроза САП из соседнего Забайкалья
Общество, 20.03.2023
Специалисты рассказали, как уберечь лошадей от опасной заразы
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по мини-футболу
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по мини-футболу
Общество, 20.03.2023
Победителями стали школьники из Улан-Удэ
В Забайкалье спасли молодую косулю
В Забайкалье спасли молодую косулю
Общество, 20.03.2023
Местные жители доставили обессиленного зверя ветврачам
Бурятия приняла участие в международном чемпионате оленеводов
Бурятия приняла участие в международном чемпионате оленеводов
Общество, 20.03.2023
Победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа
Каратист из Бурятии выиграл медали чемпионата ДФО
Каратист из Бурятии выиграл медали чемпионата ДФО
Общество, 20.03.2023
Также спортсмен получил награду в первенстве среди юниоров
В Бурятии разгорелся громкий скандал из-за заявления депутата о сиротском жилье
В Бурятии разгорелся громкий скандал из-за заявления депутата о сиротском жилье
Общество, 20.03.2023
А сам народный избранник сообщил, что его слова неправильно истолковали

Бурятский тайбоксёр стал призёром чемпионата России
Бурятский тайбоксёр стал призёром чемпионата России
Общество, 20.03.2023
Спортсмен выступал в весовой категории до 67 кг
Боксана из Бурятии завершила выступление на чемпионате мира
Боксана из Бурятии завершила выступление на чемпионате мира
Общество, 20.03.2023
Людмила Воронцова уступила сопернице из Франции
Шахматисты Бурятии стали чемпионами ДФО
Шахматисты Бурятии стали чемпионами ДФО
Общество, 20.03.2023
Спортсмены республики успешно выступили на окружных соревнованиях
В Бурятии завершился чемпионат Вооружённых сил РФ по рукопашному бою
В Бурятии завершился чемпионат Вооружённых сил РФ по рукопашному бою
Общество, 20.03.2023
В командном зачёте победили сборные ВВО и ВДВ
Жители севера Бурятии обвинили дорожников в «похабной» работе
Жители севера Бурятии обвинили дорожников в «похабной» работе
Общество, 20.03.2023
После их «стараний» люди даже не смогли выйти из дома
В военном городке в Улан-Удэ появится детская школа искусств
В военном городке в Улан-Удэ появится детская школа искусств
Общество, 20.03.2023
В течение 35 лет в здании ни разу не проводился капитальный ремонт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^