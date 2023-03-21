Ожидается ветер до 22 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 марта, по республике облачно с прояснением, на большей части территории снег, ночью по юго-западу и южному Прибайкалью сильные снегопады, местами метели, заносы, гололедица.
Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах до 17-22 м/с. Температура ночью -7,-12, местами -17,-22, днём -5,-10, местами -12,-17.
В Улан-Удэ ночью снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы 17-22 м/с. Температура ночью -7,-9, днём -6,-8.
В Бурятии сегодня снежно и ветрено
Общество, Фото:
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