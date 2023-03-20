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В Улан-Удэ восстановили сбитые опоры наружного освещения

В Улан-Удэ восстановили сбитые опоры наружного освещения
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Два таких ДТП произошло накануне

Сегодня, 20 марта, в Улан-Удэ электрики восстановили две сбитые на выходных опоры: на улице Горхонская и на Верхней Берёзовке.

Над восстановлением опор работали семь электромонтёров и пять водителей. Была задействована специализированная техника - буроям и автовышка, сообщили в комитете городского хозяйства.


- Уважаемые автомобилисты! Просим вас быть внимательными и осторожными на дорогах. Водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы на восстановление сбитой опоры, - подчеркнули в комитете.

 

Как сообщал «Байкал-Daily», опору на улице Горхонская сбила 41-летняя женщина за рулём «Тойоты Премио». В результате аварии получили травмы две пассажирки, 33 и 25 лет.

В опору на Верхней Берёзовке врезался 56-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс». Здесь также пострадали два пассажира – мужчины 54 и 40 лет.

Обе аварии произошли в условиях гололёда 19 марта.
ДТП электроснабжение

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