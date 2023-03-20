В Улан-Удэ восстановили сбитые опоры наружного освещения













Как сообщал «Байкал-Daily», опору на улице Горхонская сбила 41-летняя женщина за рулём «Тойоты Премио». В результате аварии получили травмы две пассажирки, 33 и 25 лет.



В опору на Верхней Берёзовке врезался 56-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс». Здесь также пострадали два пассажира – мужчины 54 и 40 лет.



Обе аварии

Как сообщал «Байкал-Daily», опору на улице Горхонская сбила 41-летняя женщина за рулём «Тойоты Премио». В результате аварии получили травмы две пассажирки, 33 и 25 лет.В опору на Верхней Берёзовке врезался 56-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс». Здесь также пострадали два пассажира – мужчины 54 и 40 лет.Обе аварии произошли в условиях гололёда 19 марта

Сегодня, 20 марта, в Улан-Удэ электрики восстановили две сбитые на выходных опоры: на улице Горхонская и на Верхней Берёзовке.Над восстановлением опор работали семь электромонтёров и пять водителей. Была задействована специализированная техника - буроям и автовышка, сообщили в комитете городского хозяйства.- Уважаемые автомобилисты! Просим вас быть внимательными и осторожными на дорогах. Водитель, сбивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Во-вторых, нарушитель обязан возместить расходы на восстановление сбитой опоры, - подчеркнули в комитете.