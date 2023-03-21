В рамках мероприятия состоится мастер-класс
В Улан-Удэ состоится бранч в «Старом городе» на тему «Верхнеудинск в старом альбоме». 26 марта пройдёт встреча с историком, краеведом, увлечённым филокартистом, заместителем руководителя администрации главы Бурятии – председателем комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаилом Харитоновым.
Он расскажет о своей коллекции дореволюционных открыток, посвящённых Верхнеудинску, о том, как она формировалась, о поисках и открытиях. Бранч завершится мастер-классом и чаепитием.
Мастер-класс по созданию открытки-коллажа о родном городе и своей семье проведёт искусствовед Ксения Коршунова. Каждый гость может принести сканкопии фотографий из своих семейных альбомов, а Михаил Харитонов специально для мастер-класса предоставит копии открыток, посвящённых советскому Улан-Удэ от 50-х до 80-х годов.
Мероприятие состоится в музее истории Улан-Удэ, сообщают организаторы проекта «Старый город».
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ проведут бранч «Верхнеудинск в старом альбоме»
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