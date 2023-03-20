В Улан-Удэ поступил импортный аппарат для диагностике туберкулёза

Для прохождения анализа потребуется только сдача крови



В столицу Бурятии поступил импортный новейший аппарат для диагностики туберкулёза. Уникальный анализ станет доступен для всех жителей республики с завтрашнего дня, 21 марта. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил главный врач республиканского противотуберкулёзного диспансера Валерий Кожевников.



Для такого анализа требуется только сдача крови. По словам Валерия Кожевникова, достоверность тестпода составляет почти 98%. Стоит отметить, что процедура является платной.



- По структуре заболеваемости туберкулёз лёгкого занимает первое место. Дальше идёт туберкулёз костей и мочеполовой системы. Если говорить о профосмотрах, то в основном он выявляется флюроографическим методом. Мы выполнили профосмотры на 83%. Это все первичные амбулаторные и центральные районные больницы, включая наше учреждение. Сегодня для нас принципиально важно акцентировать внимание на тех граждан, кто не проходил флюорографию два или более лет. Именно там мы находим заболеваемость туберкулёзом, - рассказал Валерий Кожевников.



В целом показатель заболеваемости туберкулёзом в Бурятии составляет 36,1 на 100 тысяч населения. Индикатор смертности пошёл на спад – 3,6% (произошло снижение на 2,8% по сравнению с прошлым годом).



На сегодняшний день около 700 пациентов состоят на активном учёте в республиканском противотуберкулёзном диспансере.



Также 23-24 марта с 10 до 17 часов на площади Советов и 110-м квартале (возле ТРЦ «Мёд») будут работать передвижные флюроографы. Всех желающих приглашают пройти бесплатную диагностику на туберкулёз.



- В течение 15-20 минут результат будет уже готов. Наша задача сделать всё возможное, чтобы была доступность, оперативность выявления и тактика лечения. На 99,9% туберкулёз сегодня излечим, - заверил Валерий Кожевников.

