В Бурятии на турнире по быстрым шахматам сразятся 600 участников

Крупное соревнование пройдёт в Иволгинском дацане



В Бурятии после трёхлетнего перерыва состоится XVIII международный турнир по быстрым шахматам «Сагаалха-2023». Соревнования пройдут с 24 по 26 марта в Иволгинском дацане, в здании Буддийского университета «Даши Чойнхорлин».



Ожидается участие около 600 шахматистов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Монголии, Новосибирской области и Калмыкии. Призовой фонд составит свыше 600 тысяч рублей.



- Наш турнир имеет социальное направление. Когда маленькие дети начинают увлекаться шахматами, они могут встретиться с именитыми гроссмейстерами, ведущими игроками шахмат со всей России, - рассказал на брифинге ректор Буддийского университета Дымбрыл Дашибалданов.



За всё время на турнире никто не одерживал победу дважды. Каждый год объявляется новый победитель.



Новшеством турнира станут отдельные соревнования по бурятским шахматам шатар. Там участники будут состязаться в национальных бурятских костюмах. Обладатель лучшего наряда получит спецприз.



Участие бесплатное.





Возрастное ограничение – 0+



