Победители и участники награждены призами и подарками
17 марта в Бурятии прошло чествование и награждение участников конкурса «Логотип к 100-летию Хоринского района». На встрече в Хоринской центральной межпоселенческой библиотеке имени Д.З. Жалсараева присутствовали представители администрации района, Анинского дацана, управления культуры, сотрудники библиотеки и участники конкурса. Встреча прошла в тёплой атмосфере, за чашкой чая с боовами.
Участники конкурса рассказали об истории создания своих логотипов и о работе над ними. По итогам конкурса победила работа Долгормы Шабагановой. Она получила главный приз размером в 10000 рублей.
Поощрительными призами были отмечены работы Саяны Базардараевой, Батора Базарова и Алтаны Дашиевой. Всем участникам конкурса были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
В Бурятии выбран логотип юбилея Хоринского района
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