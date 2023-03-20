На СВО погиб житель Бурятии, один воспитывавший двух детей

С Сергеем Цыдыповым простились в Джидинском районе



В ходе спецоперации погиб 47-летний уроженец Бурятии Цыдыпов Сергей Баирович. О гибели земляка сообщила администрации Джидинского района.



Сергей Баирович родился 26 ноября 1975 года в селе Боргой. Выпускник Боргойской средней школы. Отслужил срочную службу в рядах советской армии. В 1998 году окончил Кяхтинское училище культуры.



С 1998 года работал учителем черчения, рисования и труда в Боргойской школе.



В 2000 году перешёл на работу в ПАО «Бурятзолото», трудился проходчиком на руднике «Ирокинда».



На работе характеризовался как организованный, исполнительный, способный к принятию самостоятельных решений. Пользовался авторитетом и уважением среди коллег. За высокие производственные показатели и личный вклад в развитие рудника награждён многочисленными грамотами, благодарственными письмами.



Получал награду от президента Бурятии Вячеслава Наговицына. Руководство рудника многократно присуждало памятные подарки.



В 2012 году овдовел. Воспитывал двух дочерей. Из родных у Сергея Баировича также остались отец, сёстры, младший брат.



- Наш земляк останется в памяти всех своих родных, близких, друзей, одноклассников, коллег честным, порядочным, трудолюбивым, добросовестным, скромным и хорошим человеком, - говорится в некрологе.



Прощание с Сергеем Баировичем прошло сегодня, 20 марта, в Боргое.





