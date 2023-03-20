20 марта

19 марта

Популярное

На СВО погиб житель Бурятии, один воспитывавший двух детей

На СВО погиб житель Бурятии, один воспитывавший двух детей
Общество, 
С Сергеем Цыдыповым простились в Джидинском районе

В ходе спецоперации погиб 47-летний уроженец Бурятии Цыдыпов Сергей Баирович. О гибели земляка сообщила администрации Джидинского района.

Сергей Баирович родился 26 ноября 1975 года в селе Боргой. Выпускник Боргойской средней школы. Отслужил срочную службу в рядах советской армии. В 1998 году окончил Кяхтинское училище культуры.

С 1998 года работал учителем черчения, рисования и труда в Боргойской школе.

В 2000 году перешёл на работу в ПАО «Бурятзолото», трудился проходчиком на руднике «Ирокинда».

На работе характеризовался как организованный, исполнительный, способный к принятию самостоятельных решений. Пользовался авторитетом и уважением среди коллег. За высокие производственные показатели и личный вклад в развитие рудника награждён многочисленными грамотами, благодарственными письмами.

Получал награду от президента Бурятии Вячеслава Наговицына. Руководство рудника многократно присуждало памятные подарки.

В 2012 году овдовел. Воспитывал двух дочерей. Из родных у Сергея Баировича также остались отец, сёстры, младший брат.

- Наш земляк останется в памяти всех своих родных, близких, друзей, одноклассников, коллег честным, порядочным, трудолюбивым, добросовестным, скромным и хорошим человеком, - говорится в некрологе.

Прощание с Сергеем Баировичем прошло сегодня, 20 марта, в Боргое.


смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на турнире по быстрым шахматам сразятся 600 участников
В Бурятии на турнире по быстрым шахматам сразятся 600 участников
Общество, 20.03.2023
Крупное соревнование пройдёт в Иволгинском дацане
На СВО погиб житель Бурятии, один воспитывавший двух детей
На СВО погиб житель Бурятии, один воспитывавший двух детей
Общество, 20.03.2023
С Сергеем Цыдыповым простились в Джидинском районе
В селе в Бурятии всем миром построили мост через реку
В селе в Бурятии всем миром построили мост через реку
Общество, 20.03.2023
Его возводили силами местных жителей и ТОС
Дороги в Улан-Удэ «латают» холодным асфальтом
Дороги в Улан-Удэ «латают» холодным асфальтом
Общество, 20.03.2023
За десять дней ямочный ремонт сделали уже на нескольких городских улицах
В учреждении для бездомных в Улан-Удэ сыграли трогательную свадьбу
В учреждении для бездомных в Улан-Удэ сыграли трогательную свадьбу
Общество, 20.03.2023
Подопечная центра «Шанс» с непростой судьбой вышла замуж за своего избранника
Более половины улан-удэнцев устраивают проверку работодателям
Более половины улан-удэнцев устраивают проверку работодателям
Общество, 20.03.2023
Перед собеседованием в компании соискатели активно шерстят Интернет
В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
Общество, 20.03.2023
У Чимита Бадмаева остались двое детей
Сотрудники лесхоза в Бурятии получили новенький вездеход
Сотрудники лесхоза в Бурятии получили новенький вездеход
Общество, 20.03.2023
Такая машина особенно нужна, ведь в Еравнинском районе есть труднодоступные болотистые местности
Прокуратура контролирует перерасчёт за тепло жителям севера Бурятии
Прокуратура контролирует перерасчёт за тепло жителям севера Бурятии
Общество, 20.03.2023
Из-за нехватки топлива температуру немного понижали
В Бурятии ждут «нееет, ты что»
В Бурятии ждут «нееет, ты что»
Общество, 20.03.2023
Группа из Дагестана с необычным названием выступит на «Голосе кочевников»
В Бурятии отремонтируют мост, связывающий Харгану с «большой землёй»
В Бурятии отремонтируют мост, связывающий Харгану с «большой землёй»
Общество, 20.03.2023
Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии
В Улан-Удэ почти сотню животных лишили шансов на потомство
В Улан-Удэ почти сотню животных лишили шансов на потомство
Общество, 20.03.2023
Собакам и кошкам сделали стерилизацию
В Бурятии провели антитеррористическое учение «Гроза»
В Бурятии провели антитеррористическое учение «Гроза»
Общество, 20.03.2023
Согласно учению, произошло вооружённое нападение на здание районной администрации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^