В селе Бурятии с 90-летием поздравили ровесницу района

В Тарбагатайском районе продолжается череда поздравлений тружеников тыла
17 марта в Бурятии 90-й юбилейный день рождения отметила Ксения Даниловна Трифонова, долгожительница из села Большой Куналей. Её пришли поздравить представители администраций района и сельского поселения, отдела социальной защиты населения по Тарбагатайскому району. С тёплыми пожеланиями они передали имениннице поздравления от президента РФ и главы республики, вручили подарки и сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнику трудового фронта.
Родилась Ксения Даниловна в селе Большой Куналей. Закончив 5 классов, с 12 лет начала работать в колхозе. Поливала и полола огород, выдёргивала полынь и другие сорняки с полей пшеницы. В 1953 году, когда ей исполнилось 20 лет, семья переехала в город.
- Отработала в разливном цехе на винно-водочном заводе 7 лет и не научилась пить. Не научилась и всё. Некоторые приходили, день, два отработают и их выгоняют, а я семь лет отработала. Благодарности и премии давали за хорошую работу, – рассказала юбилярша.
Как сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района, её супруг работал штукатуром-маляром, умер меньше трёх лет назад. И сегодня Ксения Даниловна с любовью вспоминает о счастливых годах совместной семейной жизни. В 2010 году семья Трифоновых переехала на малую Родину юбиляра – в село Большой Куналей. Её тянуло на малую Родину, где жили родные и друзья.
Судьба подарила ей возможность стать свидетелями успехов и побед внуков и правнуков. В настоящее время для неё гордостью и счастьем являются их семьи и самые родные люди: дочь Евдокия Сафроновна, трое внуков, шестеро правнуков и любимая невестка. Именинница живёт, радуясь их заботе и благосостоянию, и даже сейчас стремится выполнять хотя бы простую работу по дому.
- Мне даже не верится, что прожила 90 лет. Давление и ноги не дают сделать всё что хочется. Глазами бы всё сделала, но не дают, - поделилась житейскими проблемами юбиляр.
В селе Бурятии с 90-летием поздравили ровесницу района
Общество, Фото:
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