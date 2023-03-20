За десять дней ямочный ремонт сделали уже на нескольких городских улицах
Когда в столице Бурятии начал таять снег, сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) приступили к «экстренному» ямочному ремонту с помощью холодного асфальта. Его можно использовать без предварительного разогрева и при минусовой температуре – до 15-20 градусов ниже нуля. Достаточно удалить грязь и влагу с поверхности, а после – уложить новое покрытие и уплотнить его. Движение транспорта возобновляется сразу после завершения работ.
Дороги по этой технологии «латают» на наиболее важных участках. За десять дней, с 11 марта, в порядок уже привели улицы Борсоева, Ботаническая, Степная Протока, Ленина (около торгового центра «Форум») и проспект 50-летия Октября.
- Мы одни из первых на Дальнем Востоке начали использовать холодный асфальт для заделки ям. Такая технология в нашем городе используется уже третий год. Благодаря «экстренному» ремонту есть возможность предотвратить аварийные ситуации и дальнейшее разрушение дорог, – пояснил и. о. директора КБУ Александр Солдаткин.
Дороги в Улан-Удэ «латают» холодным асфальтом
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