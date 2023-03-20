Бурятский тайбоксёр стал призёром чемпионата России

Общество, Фото: федерация тайского бокса РБ

Спортсмен выступал в весовой категории до 67 кг



19 марта в Магнитогорске подвели итоги 27-го чемпионата России по тайскому боксу. На турнире выступило порядка 200 сильнейших спортсменов из 31 региона. Было разыграно 23 комплекта наград: в 13 мужских и 10 женских весовых категориях.



В весовой категории до 67 кг бронзовую медаль чемпионата завоевал спортсмен из Бурятии Саян Арамхиев. Об этом сообщает федерация тайского бокса РБ.



По итогам общекомандного зачёта лидерами стали спортсмены сборной команды Кемеровской области. Второе место заняла сборная Дагестана. Тройку сильнейших замкнули представители Москвы.

