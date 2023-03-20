20 марта

19 марта

Популярное

Бурятский тайбоксёр стал призёром чемпионата России

Бурятский тайбоксёр стал призёром чемпионата России
Общество,  Фото:федерация тайского бокса РБ
Спортсмен выступал в весовой категории до 67 кг

19 марта в Магнитогорске подвели итоги 27-го чемпионата России по тайскому боксу. На турнире выступило порядка 200 сильнейших спортсменов из 31 региона. Было разыграно 23 комплекта наград: в 13 мужских и 10 женских весовых категориях.

В весовой категории до 67 кг бронзовую медаль чемпионата завоевал спортсмен из Бурятии Саян Арамхиев. Об этом сообщает федерация тайского бокса РБ.

По итогам общекомандного зачёта лидерами стали спортсмены сборной команды Кемеровской области. Второе место заняла сборная Дагестана. Тройку сильнейших замкнули представители Москвы.
тайский бокс чемпионат России Бурятия спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Над Бурятией нависла угроза САП из соседнего Забайкалья
Над Бурятией нависла угроза САП из соседнего Забайкалья
Общество, 20.03.2023
Специалисты рассказали, как уберечь лошадей от опасной заразы
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по мини-футболу
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по мини-футболу
Общество, 20.03.2023
Победителями стали школьники из Улан-Удэ
В Забайкалье спасли молодую косулю
В Забайкалье спасли молодую косулю
Общество, 20.03.2023
Местные жители доставили обессиленного зверя ветврачам
Бурятия приняла участие в международном чемпионате оленеводов
Бурятия приняла участие в международном чемпионате оленеводов
Общество, 20.03.2023
Победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа
Каратист из Бурятии выиграл медали чемпионата ДФО
Каратист из Бурятии выиграл медали чемпионата ДФО
Общество, 20.03.2023
Также спортсмен получил награду в первенстве среди юниоров
В Бурятии разгорелся громкий скандал из-за заявления депутата о сиротском жилье
В Бурятии разгорелся громкий скандал из-за заявления депутата о сиротском жилье
Общество, 20.03.2023
А сам народный избранник сообщил, что его слова неправильно истолковали

Бурятский тайбоксёр стал призёром чемпионата России
Бурятский тайбоксёр стал призёром чемпионата России
Общество, 20.03.2023
Спортсмен выступал в весовой категории до 67 кг
Боксана из Бурятии завершила выступление на чемпионате мира
Боксана из Бурятии завершила выступление на чемпионате мира
Общество, 20.03.2023
Людмила Воронцова уступила сопернице из Франции
Шахматисты Бурятии стали чемпионами ДФО
Шахматисты Бурятии стали чемпионами ДФО
Общество, 20.03.2023
Спортсмены республики успешно выступили на окружных соревнованиях
В Бурятии завершился чемпионат Вооружённых сил РФ по рукопашному бою
В Бурятии завершился чемпионат Вооружённых сил РФ по рукопашному бою
Общество, 20.03.2023
В командном зачёте победили сборные ВВО и ВДВ
Жители севера Бурятии обвинили дорожников в «похабной» работе
Жители севера Бурятии обвинили дорожников в «похабной» работе
Общество, 20.03.2023
После их «стараний» люди даже не смогли выйти из дома
В военном городке в Улан-Удэ появится детская школа искусств
В военном городке в Улан-Удэ появится детская школа искусств
Общество, 20.03.2023
В течение 35 лет в здании ни разу не проводился капитальный ремонт
В Бурятии резко ухудшится погода
В Бурятии резко ухудшится погода
Общество, 20.03.2023
Местами снегопады, на дорогах гололедица
В Бурятии жителей улуса на 200 человек возмутил многомиллионный ремонт ДК
В Бурятии жителей улуса на 200 человек возмутил многомиллионный ремонт ДК
Общество, 20.03.2023
По их мнению, в районе нужно решать совсем другие проблемы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^