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Бурятские таможенники передали в соцучреждения стиральный порошок и зубную пасту

Бурятские таможенники передали в соцучреждения стиральный порошок и зубную пасту
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Товар изъяли на границе

372 кг стирального порошка и 544 тубы зубной пасты, обращённые в федеральную собственность, передали бурятские таможенники в социальные учреждения. Общая стоимость товара почти 464 тысячи рублей.

- Незадекларированный товар был выявлен при вывозе в Монголию на таможенном посту МАПП Кяхта. Таможенному органу были предъявлены документы на перемещаемый товар (бытовая химия и кухонная утварь), однако часть товаров, в том числе стиральный порошок и зубная паста иностранного производства, не были указаны в декларации и товаросопроводительных документах. Незадекларированный товар был изъят, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Тогда таможенный пост МАПП Кяхта возбудил дело об административном правонарушении по ч.1. ст.16.2 КоАП в отношении юридического лица.

По решению суда товар был конфискован и обращён в федеральную собственность. Сегодня Бурятская таможня передала изъятую пасту и порошок в Баргузинский, Джидинский, Хоринский, Кяхтинский дома-интернаты для инвалидов и престарелых и Улан-Удэнский центр социального обслуживания населения «Доверие».

Все переданные товары имеют сертификаты соответствия продукции системе ГОСТ.


Справка:

За недекларирование товара по установленной форме предусмотрена административная ответственность. Субъектом правонарушения является лицо, на котором лежит обязанность по заявлению достоверных сведений о товаре при декларировании. Данная категория экспортного товара не облагается таможенной пошлиной, но попытка его незаконного вывоза, как правило, грозит отправителю конфискацией и административным штрафом.
Таможня

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