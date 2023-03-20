Бурятские таможенники передали в соцучреждения стиральный порошок и зубную пасту

372 кг стирального порошка и 544 тубы зубной пасты, обращённые в федеральную собственность, передали бурятские таможенники в социальные учреждения. Общая стоимость товара почти 464 тысячи рублей.
- Незадекларированный товар был выявлен при вывозе в Монголию на таможенном посту МАПП Кяхта. Таможенному органу были предъявлены документы на перемещаемый товар (бытовая химия и кухонная утварь), однако часть товаров, в том числе стиральный порошок и зубная паста иностранного производства, не были указаны в декларации и товаросопроводительных документах. Незадекларированный товар был изъят, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Тогда таможенный пост МАПП Кяхта возбудил дело об административном правонарушении по ч.1. ст.16.2 КоАП в отношении юридического лица.
По решению суда товар был конфискован и обращён в федеральную собственность. Сегодня Бурятская таможня передала изъятую пасту и порошок в Баргузинский, Джидинский, Хоринский, Кяхтинский дома-интернаты для инвалидов и престарелых и Улан-Удэнский центр социального обслуживания населения «Доверие».
Все переданные товары имеют сертификаты соответствия продукции системе ГОСТ.
Справка:
За недекларирование товара по установленной форме предусмотрена административная ответственность. Субъектом правонарушения является лицо, на котором лежит обязанность по заявлению достоверных сведений о товаре при декларировании. Данная категория экспортного товара не облагается таможенной пошлиной, но попытка его незаконного вывоза, как правило, грозит отправителю конфискацией и административным штрафом.