Бурятские таможенники передали в соцучреждения стиральный порошок и зубную пасту





372 кг стирального порошка и 544 тубы зубной пасты, обращённые в федеральную собственность, передали бурятские таможенники в социальные учреждения. Общая стоимость товара почти 464 тысячи рублей.- Незадекларированный товар был выявлен при вывозе в Монголию на таможенном посту МАПП Кяхта. Таможенному органу были предъявлены документы на перемещаемый товар (бытовая химия и кухонная утварь), однако часть товаров, в том числе стиральный порошок и зубная паста иностранного производства, не были указаны в декларации и товаросопроводительных документах. Незадекларированный товар был изъят, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Тогда таможенный пост МАПП Кяхта возбудил дело об административном правонарушении по ч.1. ст.16.2 КоАП в отношении юридического лица.По решению суда товар был конфискован и обращён в федеральную собственность. Сегодня Бурятская таможня передала изъятую пасту и порошок в Баргузинский, Джидинский, Хоринский, Кяхтинский дома-интернаты для инвалидов и престарелых и Улан-Удэнский центр социального обслуживания населения «Доверие».Все переданные товары имеют сертификаты соответствия продукции системе ГОСТ.За недекларирование товара по установленной форме предусмотрена административная ответственность. Субъектом правонарушения является лицо, на котором лежит обязанность по заявлению достоверных сведений о товаре при декларировании. Данная категория экспортного товара не облагается таможенной пошлиной, но попытка его незаконного вывоза, как правило, грозит отправителю конфискацией и административным штрафом.