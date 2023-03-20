В Бурятии начался досрочный период ЕГЭ

Он продлится месяц
В Бурятии стартовал досрочный период ЕГЭ. В понедельник, 20 марта, будущие выпускники сдают экзамены по литературе и географии, рассказали в Минобрнауки Бурятии.
Из восьми зарегистрированных участников на тестирование по географии пришли шестеро, по литературе – 7 из 15-ти
В 2023 году единый государственный экзамен пройдёт в три этапа: досрочный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 сентября). Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте Рособрнадзора.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, большинство жителей Улан-Удэ поддерживают отмену ЕГЭ. Против такой формы проверки знаний выступают в основном родители школьников.
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