В Бурятии начался досрочный период ЕГЭ





Как сообщал «Байкал-Daily» , большинство жителей Улан-Удэ поддерживают отмену ЕГЭ. Против такой формы проверки знаний выступают в основном родители школьников.







В Бурятии стартовал досрочный период ЕГЭ. В понедельник, 20 марта, будущие выпускники сдают экзамены по литературе и географии, рассказали в Минобрнауки Бурятии.Из восьми зарегистрированных участников на тестирование по географии пришли шестеро, по литературе – 7 из 15-тиВ 2023 году единый государственный экзамен пройдёт в три этапа: досрочный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 сентября). Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте Рособрнадзора.