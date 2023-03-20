В Иволгинском районе развернётся фестиваль «Сагаалха – 2023»
С 24 по 26 марта в Бурятии пройдёт ежегодный международный шахматный турнир по быстрым шахматам в рамках XVIII-го шахматного фестиваля «Сагаалха – 2023» на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Д.Д. Заяева. Соревнования после трёхлетнего перерыва проведут в Иволгинском дацане, в селе Верхняя Иволга.
В предстоящем турнире ожидается участие свыше 600 спортсменов из самых разных регионов России (Калмыкия, Иркутская область, Забайкальский край, Красноярский край, Новосибирская область, Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург), а также из других стран (Монголия, Китай). Гарантированный призовой фонд составит 667 тысяч рублей. Впервые организаторы введут приз за лучший бурятский национальный костюм.
- Для участников быть в национальном костюме – дело добровольное, но приветствуется организаторами, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Кроме соревнований, состоятся лекции, сеансы одновременной игры, шахматные конкурсы и викторины.
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В Бурятии возобновят международный шахматный турнир
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