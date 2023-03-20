20 марта

19 марта

Популярное

В Бурятии возобновят международный шахматный турнир

В Бурятии возобновят международный шахматный турнир
Общество,  Фото:pixabay.com
В Иволгинском районе развернётся фестиваль «Сагаалха – 2023»

С 24 по 26 марта в Бурятии пройдёт ежегодный международный шахматный турнир по быстрым шахматам в рамках XVIII-го шахматного фестиваля «Сагаалха – 2023» на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Д.Д. Заяева. Соревнования после трёхлетнего перерыва проведут в Иволгинском дацане, в селе Верхняя Иволга.

В предстоящем турнире ожидается участие свыше 600 спортсменов из самых разных регионов России (Калмыкия, Иркутская область, Забайкальский край, Красноярский край, Новосибирская область, Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург), а также из других стран (Монголия, Китай). Гарантированный призовой фонд составит 667 тысяч рублей. Впервые организаторы введут приз за лучший бурятский национальный костюм.

- Для участников быть в национальном костюме – дело добровольное, но приветствуется организаторами, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

Кроме соревнований, состоятся лекции, сеансы одновременной игры, шахматные конкурсы и викторины.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия шахматы спорт фестиваль Сангха Иволгинский дацан

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии возобновят международный шахматный турнир
В Бурятии возобновят международный шахматный турнир
Общество, 20.03.2023
В Иволгинском районе развернётся фестиваль «Сагаалха – 2023»
В Бурятии хувараков научат монгольскому языку
В Бурятии хувараков научат монгольскому языку
Общество, 20.03.2023
В Буддийском университете вводят меры по поддержке бурятского языка
На Байкале разыграют кубок Азии по буеру
На Байкале разыграют кубок Азии по буеру
Общество, 20.03.2023
В Иркутской области проведут парусные гонки по льду
В Бурятии выбран логотип юбилея Хоринского района
В Бурятии выбран логотип юбилея Хоринского района
Общество, 20.03.2023
Победители и участники награждены призами и подарками
В Закаменске появится «Сокровище Бурятии»
В Закаменске появится «Сокровище Бурятии»
Общество, 20.03.2023
В городе благоустроят пешеходную зону
В Иркутске зарегистрируют браки на колесе обозрения
В Иркутске зарегистрируют браки на колесе обозрения
Общество, 20.03.2023
Церемония бракосочетания будет транслироваться на геокупол
В селе Бурятии с 90-летием поздравили ровесницу района
В селе Бурятии с 90-летием поздравили ровесницу района
Общество, 20.03.2023
В Тарбагатайском районе продолжается череда поздравлений тружеников тыла
В Бурятии тают ледовые дороги
В Бурятии тают ледовые дороги
Общество, 20.03.2023
Закрыты ещё две ледовые переправы
Забайкальской писательнице вручили медаль «Василий Шукшин»
Забайкальской писательнице вручили медаль «Василий Шукшин»
Общество, 20.03.2023
Награждение прошло во время первого регионального форума «Культурный фронт России»
Вузы Бурятии участвуют в отборе в программу «Приоритет 2030»
Вузы Бурятии участвуют в отборе в программу «Приоритет 2030»
Общество, 20.03.2023
15 вузов Дальнего Востока претендуют на получение господдержки
Над Бурятией нависла угроза САП из соседнего Забайкалья
Над Бурятией нависла угроза САП из соседнего Забайкалья
Общество, 20.03.2023
Специалисты рассказали, как уберечь лошадей от опасной заразы
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по мини-футболу
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по мини-футболу
Общество, 20.03.2023
Победителями стали школьники из Улан-Удэ
В Забайкалье спасли молодую косулю
В Забайкалье спасли молодую косулю
Общество, 20.03.2023
Местные жители доставили обессиленного зверя ветврачам
Бурятия приняла участие в международном чемпионате оленеводов
Бурятия приняла участие в международном чемпионате оленеводов
Общество, 20.03.2023
Победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^