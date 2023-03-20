Более половины улан-удэнцев устраивают проверку работодателям

Перед собеседованием в компании соискатели активно шерстят Интернет



Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob устроили опрос и выяснили, проверяют ли жители бурятской столицы потенциальных работодателей. Как выяснилось, перед собеседованием так делают 80% наших земляков.



Перед тем, как отправить резюме или пойти на интервью, соискатели чаще всего читают отзывы о компании в Интернете. Как правило, это люди с зарплатными ожиданиями выше среднего.



- 76% опрошенных изучают мнение бывших и нынешних сотрудников, 21% ищут информацию об организации на её официальном сайте, 13% изучают финансовую, налоговую и судебную отчётность, а ещё 10% узнают мнение своих знакомых, – рассказали в SuperJob. – По 4% респондентов изучают информацию через резюме бывших сотрудников и смотрят, как долго компания осуществляет деятельность на рынке



Только 9% кандидатов пропускают этот шаг при поиске работы и трудоустройстве. Самый популярный способ проверки – изучение отзывов. Заглядывать на официальные сайты за информацией о работодателе улан-удэнцы стали чаще, а смотреть соцсети – реже.

