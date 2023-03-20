В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии

У Чимита Бадмаева остались двое детей
В ходе спецоперации погиб уроженец Бурятии Бадмаев Чимит Цыренжапович. О гибели земляка сообщила «Еравна-инфо».
Чимит Цыренжапович родился 30 апреля 1979 года в посёлке Ширинга. В семье он был третьим из четырёх сыновей.
Вырос в селе Тулдун. Окончил Тулдунскую среднюю общеобразовательную школу в 1996 году. В 1999 году был призван на срочную службу. Отслужив два года, вернулся домой.
В 2002 году женился. У супругов родились дочь и сын.
21 сентября попал под частичную мобилизацию
Погиб в конце января 2023 года.
- Чимит был заботливым, любящим отцом и мужем, опорой своей семьи. У него было много друзей, он всегда был заводилой, душой компании, отзывчивым и надёжным другом готовым прийти на выручку, про таких в народе говорят рубаха-парень. Чимит всегда отличался трудолюбием, справедливостью, честью и совестью. Всем сердцем любил свою малую Родину, тоонто – Ярууну и всех тех, кто здесь проживает, - рассказывают его близкие.
Прощание состоится 20 марта в селе Сосново-Озёрское.
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