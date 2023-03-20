В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии

У Чимита Бадмаева остались двое детей



В ходе спецоперации погиб уроженец Бурятии Бадмаев Чимит Цыренжапович. О гибели земляка сообщила «Еравна-инфо».



Чимит Цыренжапович родился 30 апреля 1979 года в посёлке Ширинга. В семье он был третьим из четырёх сыновей.



Вырос в селе Тулдун. Окончил Тулдунскую среднюю общеобразовательную школу в 1996 году. В 1999 году был призван на срочную службу. Отслужив два года, вернулся домой.



В 2002 году женился. У супругов родились дочь и сын.



21 сентября попал под частичную мобилизацию



Погиб в конце января 2023 года.



- Чимит был заботливым, любящим отцом и мужем, опорой своей семьи. У него было много друзей, он всегда был заводилой, душой компании, отзывчивым и надёжным другом готовым прийти на выручку, про таких в народе говорят рубаха-парень. Чимит всегда отличался трудолюбием, справедливостью, честью и совестью. Всем сердцем любил свою малую Родину, тоонто – Ярууну и всех тех, кто здесь проживает, - рассказывают его близкие.



Прощание состоится 20 марта в селе Сосново-Озёрское.





