Бурятия приняла участие в международном чемпионате оленеводов

Победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа



19 марта, в День Арктики, в якутском городе Нерюнгри состоялась торжественная церемония закрытия международного чемпионата по традиционному оленеводству. В общекомандном зачёте победу одержали оленеводы Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место у представителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Тройку призёров замкнула сборная команда №1 Якутии.



В чемпионате участвовали оленеводы из 13 регионов России и четырёх зарубежных государств: Китая, Монголии, Гренландии (Дания) и Исландии. В делегацию от Бурятии вошли представители Баунтовского эвенкийского, Курумканского и Окинского районов.



- Также в рамках чемпионата проведена международная конференция по вопросам развития оленеводства, в которой приняли участие много экспертов, учёных из зарубежных стран, высших учебных заведений России. По итогам этого форума будет принята резолюция, которую мы используем для решения вопросов развития оленеводства и улучшения жизни коренных малочисленных народов Севера Якутии и в целом страны, - рассказал зампредседателя правительства Якутии Михаил Никифоров.



На торжественной церемонии были вручены награды победителям соревнований по северному тройному прыжку среди женщин и мужчин, ловле оленей, в комбинированной эстафете: беге с палкой на широких лыжах и в гонках на оленьих упряжках. Также подведены итоги конкурсов профессионального мастерства по арктическим компетенциям, которые проведены в рамках чемпионата.



В компетенции «Хозяйка чума» первое место заняла Виолетта Имамутдинова (Ханты-Мансийский автономный округ). Вторая – Анна Колесова (команда Якутии №1), третья – Мария Нутендли (Арктический колледж народов Севера Якутии).



В соревнованиях профессионального мастерства по компетенции «Оленевод» победу одержал Дмитрий Волков (Арктический колледж народов Севера Якутии). Второе место занял Ариан Погодаев (команда ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ), третье – Артур Мырлаа (Тува).



В соревнованиях профессионального мастерства по компетенции «Эксплуатация и техническое обслуживание снегохода «Буран»» первое место занял Виктор Васильев (Амурская область). На вторую ступеньку пьедестала поднялся Кирилл Курилов (Арктический колледж народов Севера Якутии), на третью – Виталий Русских (Ханты-Мансийский автономный округ).



Специального приза имени Арсентия Николаева, народного депутата республики, оленевода, охотника, лидера эвенков, одного из эффективных управленцев в сфере традиционного природопользования удостоена Анна Колесова (команда Якутии №1). Специальный приз – сертификат на приобретение карабина «Тигр» вручила дочь Арсентия Николаева, глава родовой кочевой общины «Тяня» Виктория Николаева.



В рамках международного чемпионата по традиционному оленеводству в селе Иенгра Якутии проведены гонки на оленьих упряжках. Победу в этом виде соревнований одержал Игорь Колесов из сборной команды Якутии №2. На второе место за ним вышел Максим Андреев (Амурская область). Тройку призёров замкнул Марат Слепцов (команда Якутии №1).



В соревнованиях по ловле оленей первое место заняла команда Амурского края в составе Виктора Васильева и Максима Андреева. Второе место у команды Ямало-Ненецкий автономного округа – Эрик Адер и Альберт Пуйко. Третьи призёры Степан Третьяков и Игорь Колесов из команды Якутии №2.



Вне зачёта соревнований также состоялись массовые гонки на оленьих упряжках на дистанции 7 км. Среди мужчин в гонках приняли участие 52 оленевода, в том числе представители регионов России и Монголии. Здесь победу одержал бригадир оленеводческого стада №3 МУП «Золотинка» с. Иенгра Юрий Семёнов.



Среди женщин на массовые гонки на оленьих упряжках заявились 22 участницы. Здесь первое место завоевала Надежда Семенова из с. Иенгра. Победители массовых гонок на оленьих упряжках награждены снегоходами «Буран».



В гонках на верховых оленях среди детей победу одержали Кристина К. и Виталий Г. Приза «Самый юный участник» удостоилась Алина С. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.



