Сотрудники лесхоза в Бурятии получили новенький вездеход

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Такая машина особенно нужна, ведь в Еравнинском районе есть труднодоступные болотистые местности



В Бурятии сотрудники Еравнинского лесхоза получили новый вездеход для борьбы с лесными пожарами.



- У нас в районе есть труднодоступные болотистые местности, где практически никакая техника пройти не сможет. Например, когда в прошлом году возник грозовой пожар в местности Шэнэ-далай, было тяжело добраться до него. Нам помог наш старенький вездеход, и мы успешно ликвидировали пожар. Однако старый вездеход стал часто ломаться, поэтому мы нуждались в новом помощнике, - рассказал руководить Еравнинского лесхоза Сергей Самбуев.



Вездеход отличается не только высокой проходимостью в тайге, но и вместительностью, а также грузоподъёмностью. За один раз на нём можно увезти сразу 10 человек с полным комплектом лесопожарного оборудования, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Техника поступила в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». За четыре года в Еравнинский лесхоз пришло шесть единиц лесопожарной техники: трактор, автомобили повышенной проходимости, бульдозер и тягач.

