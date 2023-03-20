Из-за нехватки топлива температуру немного понижали
13-14 марта в посёлке Таксимо в Муйском районе Бурятии действовал режим повышенной готовности в связи с недостаточным запасом угля. В результате произошло снижение температуры теплоносителей на котельных.
- С целью защиты прав потребителей на перерасчёт платы за коммунальную услугу исполняющий обязанности прокурора района внёс представление исполнительному директору теплоснабжающей организации. Представление находится на рассмотрении. Перерасчёт платы за услугу теплоснабжения контролируется прокуратурой района, - сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Кроме того, в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям администрации Муйского района на предмет исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой неделе недостающий уголь довезли. Этого запаса хватит на 8 суток.
Прокуратура контролирует перерасчёт за тепло жителям севера Бурятии
Общество, Фото:
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