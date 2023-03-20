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В Иркутске зарегистрируют браки на колесе обозрения

В Иркутске зарегистрируют браки на колесе обозрения
Общество,  Фото:pixabay.com
Церемония бракосочетания будет транслироваться на геокупол

23 марта, в красивую дату года, в Иркутске в рамках проекта «Новые адреса счастья» состоится торжественная регистрация брака на колесе обозрения «Счастье» в парке «Поляна». Для родственников новобрачных и приглашённых гостей церемония бракосочетания будет транслироваться на экран в геокупол «Атмосфера», расположенном в том же парке. Молодожёны также смогут сделать свадебную фотосессию.

Подать заявление на регистрацию заключения брака на колесе обозрения можно непосредственно в отдел ЗАГС по Свердловскому округу Иркутска или через единый портал государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.

Возрастное ограничение: 0+.
Иркутск брак семьи свадьба

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