Церемония бракосочетания будет транслироваться на геокупол
23 марта, в красивую дату года, в Иркутске в рамках проекта «Новые адреса счастья» состоится торжественная регистрация брака на колесе обозрения «Счастье» в парке «Поляна». Для родственников новобрачных и приглашённых гостей церемония бракосочетания будет транслироваться на экран в геокупол «Атмосфера», расположенном в том же парке. Молодожёны также смогут сделать свадебную фотосессию.
Подать заявление на регистрацию заключения брака на колесе обозрения можно непосредственно в отдел ЗАГС по Свердловскому округу Иркутска или через единый портал государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
Возрастное ограничение: 0+.
В Иркутске зарегистрируют браки на колесе обозрения
Общество, Фото:
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