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В Бурятии отремонтируют мост, связывающий Харгану с «большой землёй»

В Бурятии отремонтируют мост, связывающий Харгану с «большой землёй»
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии

В Курумканском районе Бурятии приступили к капитальному ремонту моста через реку Аргада на автомобильной дороге Барагхан – Харгана. Подрядчик уже разобрал старый мост и приступил к забивке свай, после чего начнёт установку пролетного строения. Летом этого года новый мост должны ввести в эксплуатацию, сообщили в минтрансе Бурятии.

Мост через реку Аргада имеет очень важное значение для жителей улуса Харгана, именно он связывает село с «большой землей» - региональной дорогой Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. А жители села Барагхан по нему ездят к сенокосным участкам и фермерским хозяйствам.

- Для нас мост жизненно важен, практически все жители нашего села – фермеры, а на том берегу у нас пахотные земли, пастбища и сенокосы. А ещё за рекой находится улус Харгана и другие заимки, для них этот мост – путь в райцентр. Другой дороги нет, - рассказал житель села Барагхан Валерий.

- Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии. После обследования пришли к выводу о необходимости замены и усилении опор, так как конструкции были изношены и частично разрушены, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

После капитального ремонта мост будет фактически заново отстроен. Подрядчик установит новые опоры, пролётное строение, устроит водоотвод и металлическое ограждение. Также проведут работы по капитальному ремонту подходов к мосту и дорожной одежды, в результате чего мост будет соответствовать требованиям безопасности.

Стоимость объекта - 26,6 млн рублей. Проект реализуется благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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