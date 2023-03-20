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В Бурятии сельчане пожаловались на преследующих их «дурных» собак

В Бурятии сельчане пожаловались на преследующих их «дурных» собак
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Хозяев псов уже пообещали оштрафовать

Жители Мухоршибири боятся ходить по улицам. Причина тому – дворовые собаки, которые буквально преследуют людей. Подробностями одна из сельчанок поделилась в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

- Утром иду на работу по улице Увальская с Полевой и со двора выскакивают две собачары и бегут за мной – глядишь, схватят. А дети идут в школу – как им отбиваться? – поинтересовалась она и попросила принять какие-нибудь меры.


Женщина разместила снимок, чтобы наглядно показать, «откуда выбегают эти дурные собаки».

- Это с задов, где в доме на крыше труба торчит. С той стороны, – пояснила жительница Мухоршибири.

Глава сельского поселения «Мухоршибирское» Ольга Янькова заверила, что на владельцев псов уже составили акт и передали его в административную комиссию. «Хозяевам грозит большой штраф за допущение самовыгула собак», – цитирует её «Мухоршибирь-инфо.24/7».
собаки животные

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