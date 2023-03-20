В Бурятии сельчане пожаловались на преследующих их «дурных» собак

Хозяев псов уже пообещали оштрафовать
Жители Мухоршибири боятся ходить по улицам. Причина тому – дворовые собаки, которые буквально преследуют людей. Подробностями одна из сельчанок поделилась в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
- Утром иду на работу по улице Увальская с Полевой и со двора выскакивают две собачары и бегут за мной – глядишь, схватят. А дети идут в школу – как им отбиваться? – поинтересовалась она и попросила принять какие-нибудь меры.
Женщина разместила снимок, чтобы наглядно показать, «откуда выбегают эти дурные собаки».
- Это с задов, где в доме на крыше труба торчит. С той стороны, – пояснила жительница Мухоршибири.
Глава сельского поселения «Мухоршибирское» Ольга Янькова заверила, что на владельцев псов уже составили акт и передали его в административную комиссию. «Хозяевам грозит большой штраф за допущение самовыгула собак», – цитирует её «Мухоршибирь-инфо.24/7».
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