В Улан-Удэ почти сотню животных лишили шансов на потомство

Недавно в столице Бурятии прошла акция по льготной стерилизации кобелей и мелких собак. В течение нескольких дней – с 13 марта – сделать им операцию можно было по цене вдвое меньше обычной. Хозяевам четвероногих требовалось оплатить только расходные материалы.
К акции, которую периодически хотят повторять, активно подключились владельцы кошек и котов. Врачи простерилизовали более 70 хвостатых, а всего – почти сотню питомцев.
- Цель льготной стерилизации – не допустить, чтобы на улицах города появлялись безнадзорные животные. Надеемся, что эта работа принесёт свои плоды, – отметил начальник улан-удэнской станции по борьбе с болезными животных Эрдэм Сангадиев.
Кроме того, это позволяет избежать развития многих опасных заболеваний у четвероногих. Те, что перенесли такую процедуру, живут дольше.
Кроме того, в столице Бурятии и четырёх районах – Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском и Прибайкальском – стартовала акция по бесплатной стерилизации домашних животных, которая продлится ориентировочно до конца года. В её рамках будут оперировать только самок крупных размеров – для них эта процедура обычно обходится дороже, чем для кобелей. Первой «пациенткой» в Тарбагатайском районе стала собака по кличке Дуся.