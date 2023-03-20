Забайкальской писательнице вручили медаль «Василий Шукшин»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Награждение прошло во время первого регионального форума «Культурный фронт России»



Председателю Забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Елене Чубенко вручили медаль «Василий Шукшин», которая выдаётся с 2014 года как всероссийская общественная награда за большой вклад в изучение и популяризацию творческого наследия писателя, в российскую литературу, культуру, искусство и сохранение русского языка. Награду вручили председатель всероссийского движения «Культурный фронт России», советский и российский актёр, кинорежиссёр, писатель, общественный деятель народный артист Российской Федерации Николай Бурляев, а также министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.



- По поручения Союза писателей России и с огромной радостью вручаю вам эту очень дорогую награду. Вам присуждается медаль имени Шукшина за все ваши праведные труды, - сказал Николай Бурляев.



Помимо вручения медали Николай Бурляев подарил несколько экземпляров книг для библиотек Забайкальского края, которые он написал сам о жизни российского кинорежиссёра Андрея Тарковского. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



