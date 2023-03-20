Награждение прошло во время первого регионального форума «Культурный фронт России»
Председателю Забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Елене Чубенко вручили медаль «Василий Шукшин», которая выдаётся с 2014 года как всероссийская общественная награда за большой вклад в изучение и популяризацию творческого наследия писателя, в российскую литературу, культуру, искусство и сохранение русского языка. Награду вручили председатель всероссийского движения «Культурный фронт России», советский и российский актёр, кинорежиссёр, писатель, общественный деятель народный артист Российской Федерации Николай Бурляев, а также министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.
- По поручения Союза писателей России и с огромной радостью вручаю вам эту очень дорогую награду. Вам присуждается медаль имени Шукшина за все ваши праведные труды, - сказал Николай Бурляев.
Помимо вручения медали Николай Бурляев подарил несколько экземпляров книг для библиотек Забайкальского края, которые он написал сам о жизни российского кинорежиссёра Андрея Тарковского. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Забайкальской писательнице вручили медаль «Василий Шукшин»
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