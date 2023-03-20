В Бурятии провели антитеррористическое учение «Гроза»

Согласно учению, произошло вооружённое нападение на здание районной администрации
Оперативный штаб в Бурятии провёл командно-штабное учение «Гроза-2023». Оно прошло в Северо-Байкальском районе.
По условиям учения, четверо вооружённых человек напали на здание районной администрации в посёлке Нижнеангарск.
- В связи с чрезвычайным происшествием правоохранительные органы осуществили первоочередные меры по пресечению преступления, совершаемого злоумышленниками. Были произведены блокирование и оцепление территории объекта, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.
В учениях приняли участие силы и средства региональных органов ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН, ФСО, правительства республики.
В УФСБ уточнили, что руководство командно-штабного учения действия участников оценило положительно.
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