В Бурятии провели антитеррористическое учение «Гроза»





Оперативный штаб в Бурятии провёл командно-штабное учение «Гроза-2023». Оно прошло в Северо-Байкальском районе.По условиям учения, четверо вооружённых человек напали на здание районной администрации в посёлке Нижнеангарск.- В связи с чрезвычайным происшествием правоохранительные органы осуществили первоочередные меры по пресечению преступления, совершаемого злоумышленниками. Были произведены блокирование и оцепление территории объекта, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.В учениях приняли участие силы и средства региональных органов ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН, ФСО, правительства республики.В УФСБ уточнили, что руководство командно-штабного учения действия участников оценило положительно.