Победителями стали школьники из Улан-Удэ
18 марта в столице Бурятии прошёл ХХХ-й межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев», посвящённый 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, 78-летию Победы в Великой Отечественной войне и столетию образования республики. В соревнованиях приняли участие 25 команд из Бурятии, Тувы и Иркутской области.
Победителем турнира стала команда «Локо» школы №26 из Улан-Удэ. Второе место выиграл СК «Олимп» Бурятского педколледжа из Улан-Удэ. Третьем место занял Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий из Кяхты. Четвёртое – у политехнического техникума из Кабанского района.
Лучшим вратарём турнира признан Иван К. из команды «Локо». Лучшим защитником – Валентин К. из команды БРТСиПТ. Лучшим нападающим – Максим Ш. из СК «Олимп». Лучшим игроком – Александр К. из «Локо». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по мини-футболу
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