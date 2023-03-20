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Вузы Бурятии участвуют в отборе в программу «Приоритет 2030»

Вузы Бурятии участвуют в отборе в программу «Приоритет 2030»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
15 вузов Дальнего Востока претендуют на получение господдержки

18 марта стартовала вторая волна отбора вузов для участия в дальневосточном треке программы «Приоритет-2030». В течение дня российские вузы представили на оценку подкомиссии министерства науки и высшего образования РФ по университетам ДФО программы развития с планами, интегрированными в социально-экономическую повестку дальневосточных регионов.

Заседание подкомиссии проходило под председательством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Вузы отчитались о результатах, достигнутых по программам развития за полгода с момента отбора.

- По результатам сегодняшнего отбора будут определены вузы, которые станут участниками дальневосточного трека программы «Приоритет-2030». Важнейшая задача, которую должны решать все университеты Дальнего Востока, – снижение оттока выпускников школ, – отметил глава Минобрнауки.

15 университетов, претендующих на участие в программе «Приоритет 2030», представили свои программы развития, в их числе три вуза из Бурятии: Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (БГУ им. Доржи Банзарова), Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) и Восточно-Сибирский государственный институт культуры (ВСГИК).

Ректор БГУ Алдар Дамдинов рассказал о необходимости трансформации университета в системообразующий центр, обеспечивающий научно-технологический и кадровый потенциал для повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования РФ и развития ДФО. БГУ планирует реализацию стратегического проекта, направленного на достижение целевой модели университета: обеспечение научно-технологического лидерства региона в экономике, создание единого научно-образовательного пространства в области социокультурных исследований, востоковедения, здоровьесбережения и зелёной урбанистики.

Ректор ВСГУТУ Игорь Сизов повёл речь о необходимости формирования университета, как инновационного образовательно-научного комплекса, обеспечивающего опережающее непрерывное образование и производство научных технологических инноваций, востребованных в отечественной и мировой науке и экономике. В рамках реализации программы «Приоритет 2030» в вузе планируется запуск стратегического проекта «Новые производственные технологии для предприятий оборонно-промышленного комплекса». Проект направлен на подготовку инженерных кадров нового поколения с набором передовых «цифровых» компетенций, полностью готовых к работе в современных условиях на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (авиа- и машиностроение), а также в отраслях, обеспечивающих устойчивое развитие импортозамещающих технологий в регионе.

Ректор ВСГИК Елена Перова рассказала о важности подготовки высококвалифицированных кадров для сферы культуры и искусств, креативной экономики региона, обладающих новыми цифровыми и научными знаниями. В рамках реализации программы «Приоритет 2030» в вузе планируется запуск стратегического проекта «Креативное пространство — вектор развития региона». Основная задача проекта – обеспечить новое качество социальной сферы, тем самым сформировав привлекательные условия для жизни людей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

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