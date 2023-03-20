В Бурятии жители райцентра недовольны ремонтом улиц

Возмущённые сельчане даже пригрозили дойти до главы республики
Жителей Бичуры возмутило, как власти распределили средства на ремонт дорог в населённом пункте. Они заявили: по одной из улиц – Кирова – невозможно пройти и проехать и иногда туда даже отказываются заезжать таксисты. Однако на её восстановление направили в разы меньше денег, чем на другие.
- Два года назад лично глава района обещал отсыпать её. Кроме грейдера, ничего не видели. Почему когда выделили средства на проблемные улицы, Кирова оказалась в минимуме, хотя по сравнению с Ленина у них половина асфальта уже есть? – поинтересовались люди в местной группе «Бичура-инфо.24/7».
Они предупредили, что «если не услышат разумный ответ», то направят главе Бурятии Алексею Цыденову и в республиканское министерство транспорта обращение со снимками разбитой улицы и своими подписями.
В комитете по развитию инфраструктуры районной администрации пояснили: сумму установили на основании сметного расчёта, выполненного специалистом и согласованного с Минтрансом РБ.
- На стоимость ремонта влияют различные факторы. Это тип покрытия – асфальт или грунтовая дорога, стоимость материалов и используемая при работе дорожная техника, – приводит ответ комитета «Бичура-инфо.24/7».
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