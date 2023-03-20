На льду Байкала в Бурятии появилась огромная трещина









- Участились случаи застревания и частичных провалов автомобильного и мототранспорта на акватории. Необходимо отказаться от поездок по льду Байкала и не поддаваться на уговоры недобросовестных туроператоров, которые в погоне за прибылью нарушают все меры безопасности, - призывал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях сотрудники МЧС предупреждали жителей Бурятии , что выход на лёд Байкала сейчас смертельно опасен.- Участились случаи застревания и частичных провалов автомобильного и мототранспорта на акватории. Необходимо отказаться от поездок по льду Байкала и не поддаваться на уговоры недобросовестных туроператоров, которые в погоне за прибылью нарушают все меры безопасности, - призывал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.

Жителей Бурятии предупредили, что на поверхности Байкала в прибрежном Кабанском районе образовалась трещина. В районе села Сухая произошла подвижка льда.Протяжённость трещины – несколько километров, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7». В государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) района отметили: хотя средняя толщина байкальского льда сейчас – около полуметра, его прочность довольно обманчива именно из-за таких дефектов, которые могут появиться в любом месте и в любое время.- Ледовая обстановка меняется ежедневно. Будьте аккуратны и соблюдайте правила безопасности, находясь на водоёмах, – отметили в ГИМС.