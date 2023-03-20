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В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать опоры освещения

В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать опоры освещения
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Горсвет» и колония заключили контракт

Улан-удэнскую исправительную колонию №8 посетил посетили представители МБУ «Горсвет» - главный инженер Роман Инкижинов и начальник базы Михаил Чайкин.

Стороны заключили контракт на изготовление опор освещения для нужд муниципального бюджетного учреждения.

Контракт позволит дополнительно обеспечить трудом осуждённых, отбывающих наказание в исправительном учреждении, для погашения имеющихся у них исковых и алиментных обязательств, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

УФСИН Горсвет

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