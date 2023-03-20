В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать опоры освещения

«Горсвет» и колония заключили контракт



Улан-удэнскую исправительную колонию №8 посетил посетили представители МБУ «Горсвет» - главный инженер Роман Инкижинов и начальник базы Михаил Чайкин.



Стороны заключили контракт на изготовление опор освещения для нужд муниципального бюджетного учреждения.



Контракт позволит дополнительно обеспечить трудом осуждённых, отбывающих наказание в исправительном учреждении, для погашения имеющихся у них исковых и алиментных обязательств, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.





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