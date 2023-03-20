Ветер ночью восточный 5-10, днём с переходом на северо-западный 8-13, в отдельных районах до 17-22 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 марта по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, по юго-западу и южному Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер ночью восточный 5-10, днём с переходом на северо-западный 8-13, в отдельных районах до 17-22 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -1,-6, по юго-западу, северу и центру местами -13,-18, днём +7, +12, местами от -2 до +3.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный, днём с переходом на юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -8,-10, днём +7, +9. Вечером при смещении атмосферного фронта ожидается небольшой снег, усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с.
По Бурятии местами снег
Общество, Фото:
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