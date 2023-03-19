19 марта

18 марта

17 марта

Популярное

Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды

Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
20-21 марта ожидается усиление ветра до 15-22 м/с, с последующим понижением температуры на 10 и более градусов

По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», 20 марта во второй половине дня и 21 марта местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-22 м/с, с последующим понижением температуры на 10 и более градусов, снег, метели, гололедица, снежные накаты, заносы.

Жителей и гостей республики призывают соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

- При усилении ветра, находясь на улице, следует соблюдать меры предосторожности - обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия следует звонить по телефонам 101 или 112, - предупредили в ГУ МЧС России по Бурятии. 
погода

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии напал на приятеля со сковородкой и ножом
Житель Бурятии напал на приятеля со сковородкой и ножом
Общество, 19.03.2023
На суде агрессивный сельчанин вину признал частично, пояснив, что не хотел убивать потерпевшего
В библиотеках Бурятии пройдёт конкурс по скорочтению на бурятском языке
В библиотеках Бурятии пройдёт конкурс по скорочтению на бурятском языке
Общество, 19.03.2023
Призовые места присваиваются участникам, прочитавшим наибольшее количество слов за 1 минуту из литературного произведения
Было — стало: Олени над Селенгой
Было — стало: Олени над Селенгой
Общество, 19.03.2023
Побочным эффектом популярности стал вандализм. Кто-то ввёл моду на обвязывание ног животных ленточками, а пробитые бока скульптур украсили сакральные надписи типа «здесь был Коля»

В Чите семейная пара оформила кредиты почти на 7 млн и отдала деньги мошенникам
В Чите семейная пара оформила кредиты почти на 7 млн и отдала деньги мошенникам
Общество, 19.03.2023
Аферисты позвонили мужчине по мессенджеру и представились консультантами портала госуслуг
Улан-удэнец прихватил из такси чужой телефон
Улан-удэнец прихватил из такси чужой телефон
Общество, 19.03.2023
В чехле телефона он нашёл банковскую карту, с помощью которой купил товар на 7 тысяч рублей
В Забайкалье возобновят авиасообщение в труднодоступные пункты
В Забайкалье возобновят авиасообщение в труднодоступные пункты
Общество, 19.03.2023
Тарифы на полёты останутся для жителей края на прежнем уровне
В Ангарске под суд пойдёт женщина, убившая сожителя
В Ангарске под суд пойдёт женщина, убившая сожителя
Общество, 19.03.2023
Преступление произошло в конце 2022 года
В Бурятии ожидаётся тёплая погода
В Бурятии ожидаётся тёплая погода
Общество, 19.03.2023
В столице снега не будет
В Бурятии отметили девятилетие воссоединения Крыма с Россией
В Бурятии отметили девятилетие воссоединения Крыма с Россией
Общество, 18.03.2023
Улан-удэнцы собрались на Театральной площади. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
В Бурятии сельчан возмутил простой школьных автобусов
В Бурятии сельчан возмутил простой школьных автобусов
Общество, 18.03.2023
Детям пришлось всю зиму ходить на занятия пешком
Нейросеть показала, как выглядел бы «бурятский» Волан-де-Морт
Нейросеть показала, как выглядел бы «бурятский» Волан-де-Морт
Общество, 18.03.2023
Ещё несколько героев «поттерианы» изобразили с помощью искусственного интеллекта
В Закаменском районе Бурятии родилась третья двойня с начала года
В Закаменском районе Бурятии родилась третья двойня с начала года
Общество, 18.03.2023
Мальчики появились на свет в первый день весны
В больнице в Бурятии за год вылечили более 13 тысяч детей
В больнице в Бурятии за год вылечили более 13 тысяч детей
Общество, 18.03.2023
При этом свыше 5000 ребятишек перенесли операции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^