Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

20-21 марта ожидается усиление ветра до 15-22 м/с, с последующим понижением температуры на 10 и более градусов



По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», 20 марта во второй половине дня и 21 марта местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-22 м/с, с последующим понижением температуры на 10 и более градусов, снег, метели, гололедица, снежные накаты, заносы.



Жителей и гостей республики призывают соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



- При усилении ветра, находясь на улице, следует соблюдать меры предосторожности - обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия следует звонить по телефонам 101 или 112, - предупредили в ГУ МЧС России по Бурятии.

