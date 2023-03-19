Житель Бурятии напал на приятеля со сковородкой и ножом

На суде агрессивный сельчанин вину признал частично, пояснив, что не хотел убивать потерпевшего
В конце октября 2022 года в одном из домов в селе Тарбагатай компания с самого утра распивала спиртное. В какой-то момент хозяин дома поругался со своей сожительницей, потребовал от гостей оставить их и вышел из квартиры.
Слова мужчины не понравились одному из гостей. Он решил проучить односельчанина, взял сковороду и выбежал за ним. В подъезде дома нерадивый гость догнал мужчину и с силой нанёс ему удар сковородой по лицу, сломав потерпевшему нос. Выбежавший следом третий мужчина отобрал сковороду у обидчика, и конфликт на время прекратился.
- Однако сломанного носа потерпевшему мужчине показалось мало. Он вернулся в квартиру, взял там кухонный нож и выбежал во двор, где застиг хозяина квартиры и стал наносить ему удары ножом в спину и по ногам, - сообщают в Тарбагатайском районном суде.
Испуганный мужчина пытался сопротивляться и схватился с обидчиком, блокировал его руки. Подоспевший сосед вновь разнял их, нерадивый гость успокоился, а пострадавший направился в больницу.
Всего потерпевшему было нанесено не менее девяти ударов, в результате которых у него началась обильное кровотечение. Мужчина потерял сознание прямо на улице, не дойдя до медучреждения. Спасти его жизнь удалось чудом: лежавшего на земле пострадавшего случайно увидел подросток, который сообщил об этом медработникам.
Поскольку мужчина был в толстой дублёнке, нанесённые удары не повредили внутренние органы. Вовремя проведённая операция сохранила жизнь потерпевшему.
На суде агрессивный сельчанин вину признал частично, пояснив, что не хотел убивать потерпевшего.
- Однако суд пришёл к выводу о том, что в момент нанесения множественных ударов ножом в область расположения жизненно-важных органов на теле потерпевшего подсудимый действовал с умыслом на лишение его жизни. Смерть потерпевшего не наступила только в результате своевременного оказания ему квалифицированной медицинской помощи, то есть по обстоятельствам, не зависящим от воли подсудимого, - отметили в суде.
С учётом сведений о личности виновного суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.
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