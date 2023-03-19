19 марта

18 марта

17 марта

Популярное

В библиотеках Бурятии пройдёт конкурс по скорочтению на бурятском языке

В библиотеках Бурятии пройдёт конкурс по скорочтению на бурятском языке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Призовые места присваиваются участникам, прочитавшим наибольшее количество слов за 1 минуту из литературного произведения

21 марта одновременно во всех детских библиотеках пройдёт конкурс по скорочтению на бурятском языке «Унша», посвящённый 100-летию Республики Бурятия.

Конкурс по скорочтению «Унша» — это состязательное творческое мероприятие по чтению вслух детских прозаических произведений бурятских писателей среди детей младшего школьного возраста.

- Республиканский конкурс по скорочтению на бурятском языке «Унша» направлен на пробуждение и развитие интереса к национальному языку и литературе, развитию навыков грамотной речи и чтения, - отмечают в Республиканской детско-юношеской библиотеке.

В конкурсе принимают участие юные читатели Республиканской детско-юношеской библиотеки и детских библиотек из Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Селенгинского, Хоринского, Тарбагатайского районов.

Победители конкурса определяются в каждой библиотеке отдельно. Призовые места присваиваются участникам, прочитавшим наибольшее количество слов за 1 минуту из литературного произведения на бурятском языке. Конкурс проводится среди учащихся 3 и 4 классов. В каждой детской библиотеке определяется свой состав жюри из педагогов, специалистов по бурятскому языку, представителей общественности.

На площадке Республиканской детской библиотеки в состав жюри вошли:

- Исаков Александр Викторович, стажёр-исследователь отдела литературоведения и фольклористики Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, победитель Восьмого Всероссийского конкурса молодых учёных в области искусств и культуры;

- Бальжанова Туяна Дондогдоржиевна, народная артистка Республики Бурятия, актриса Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева;

- Очирова Янжима Александровна, педагог школы бурятского языка «Амар Мэндэ!». 

Ведущий конкурса Эрдэни Дымчиков - руководитель школы ораторского мастерства «Говори правильно».

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поддержала проект: «Конкурс «Унша» - даёт возможность с малых лет полюбить наш родной бурятский язык! Ребята учатся выступать на бурятском языке, читать произведения, укоренившиеся в нашей народной традиции. Призываю всех поучаствовать в конкурсе!».

Конкурс пройдёт 21 марта в 14:00 в Республиканской детско-юношеской библиотеке, в Центре чтения им. Б. Абидуева (пр. Победы, 5). Общее подведение итогов конкурса пройдёт 28 марта.

Возрастное ограничение 6+
конкурс бурятский язык

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Было — стало: Олени над Селенгой
Было — стало: Олени над Селенгой
Общество, 19.03.2023
Побочным эффектом популярности стал вандализм. Кто-то ввёл моду на обвязывание ног животных ленточками, а пробитые бока скульптур украсили сакральные надписи типа «здесь был Коля»

В Чите семейная пара оформила кредиты почти на 7 млн и отдала деньги мошенникам
В Чите семейная пара оформила кредиты почти на 7 млн и отдала деньги мошенникам
Общество, 19.03.2023
Аферисты позвонили мужчине по мессенджеру и представились консультантами портала госуслуг
Улан-удэнец прихватил из такси чужой телефон
Улан-удэнец прихватил из такси чужой телефон
Общество, 19.03.2023
В чехле телефона он нашёл банковскую карту, с помощью которой купил товар на 7 тысяч рублей
В Забайкалье возобновят авиасообщение в труднодоступные пункты
В Забайкалье возобновят авиасообщение в труднодоступные пункты
Общество, 19.03.2023
Тарифы на полёты останутся для жителей края на прежнем уровне
В Ангарске под суд пойдёт женщина, убившая сожителя
В Ангарске под суд пойдёт женщина, убившая сожителя
Общество, 19.03.2023
Преступление произошло в конце 2022 года
В Бурятии ожидаётся тёплая погода
В Бурятии ожидаётся тёплая погода
Общество, 19.03.2023
В столице снега не будет
В Бурятии отметили девятилетие воссоединения Крыма с Россией
В Бурятии отметили девятилетие воссоединения Крыма с Россией
Общество, 18.03.2023
Улан-удэнцы собрались на Театральной площади. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
В Бурятии сельчан возмутил простой школьных автобусов
В Бурятии сельчан возмутил простой школьных автобусов
Общество, 18.03.2023
Детям пришлось всю зиму ходить на занятия пешком
Нейросеть показала, как выглядел бы «бурятский» Волан-де-Морт
Нейросеть показала, как выглядел бы «бурятский» Волан-де-Морт
Общество, 18.03.2023
Ещё несколько героев «поттерианы» изобразили с помощью искусственного интеллекта
В Закаменском районе Бурятии родилась третья двойня с начала года
В Закаменском районе Бурятии родилась третья двойня с начала года
Общество, 18.03.2023
Мальчики появились на свет в первый день весны
В больнице в Бурятии за год вылечили более 13 тысяч детей
В больнице в Бурятии за год вылечили более 13 тысяч детей
Общество, 18.03.2023
При этом свыше 5000 ребятишек перенесли операции
МЧС: Выход на лёд Байкала смертельно опасен
МЧС: Выход на лёд Байкала смертельно опасен
Общество, 18.03.2023
Специалисты призывают не поддаваться на уговоры недобросовестных туроператоров
В отдалённый район Бурятии привезли недостающий уголь
В отдалённый район Бурятии привезли недостающий уголь
Общество, 18.03.2023
Полученного угля хватит больше чем на неделю

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^