В библиотеках Бурятии пройдёт конкурс по скорочтению на бурятском языке

Призовые места присваиваются участникам, прочитавшим наибольшее количество слов за 1 минуту из литературного произведения
21 марта одновременно во всех детских библиотеках пройдёт конкурс по скорочтению на бурятском языке «Унша», посвящённый 100-летию Республики Бурятия.
Конкурс по скорочтению «Унша» — это состязательное творческое мероприятие по чтению вслух детских прозаических произведений бурятских писателей среди детей младшего школьного возраста.
- Республиканский конкурс по скорочтению на бурятском языке «Унша» направлен на пробуждение и развитие интереса к национальному языку и литературе, развитию навыков грамотной речи и чтения, - отмечают в Республиканской детско-юношеской библиотеке.
В конкурсе принимают участие юные читатели Республиканской детско-юношеской библиотеки и детских библиотек из Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Селенгинского, Хоринского, Тарбагатайского районов.
Победители конкурса определяются в каждой библиотеке отдельно. Призовые места присваиваются участникам, прочитавшим наибольшее количество слов за 1 минуту из литературного произведения на бурятском языке. Конкурс проводится среди учащихся 3 и 4 классов. В каждой детской библиотеке определяется свой состав жюри из педагогов, специалистов по бурятскому языку, представителей общественности.
На площадке Республиканской детской библиотеки в состав жюри вошли:
- Исаков Александр Викторович, стажёр-исследователь отдела литературоведения и фольклористики Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, победитель Восьмого Всероссийского конкурса молодых учёных в области искусств и культуры;
- Бальжанова Туяна Дондогдоржиевна, народная артистка Республики Бурятия, актриса Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева;
- Очирова Янжима Александровна, педагог школы бурятского языка «Амар Мэндэ!».
Ведущий конкурса Эрдэни Дымчиков - руководитель школы ораторского мастерства «Говори правильно».
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поддержала проект: «Конкурс «Унша» - даёт возможность с малых лет полюбить наш родной бурятский язык! Ребята учатся выступать на бурятском языке, читать произведения, укоренившиеся в нашей народной традиции. Призываю всех поучаствовать в конкурсе!».
Конкурс пройдёт 21 марта в 14:00 в Республиканской детско-юношеской библиотеке, в Центре чтения им. Б. Абидуева (пр. Победы, 5). Общее подведение итогов конкурса пройдёт 28 марта.
Возрастное ограничение 6+
В библиотеках Бурятии пройдёт конкурс по скорочтению на бурятском языке
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