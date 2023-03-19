В библиотеках Бурятии пройдёт конкурс по скорочтению на бурятском языке

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Призовые места присваиваются участникам, прочитавшим наибольшее количество слов за 1 минуту из литературного произведения



21 марта одновременно во всех детских библиотеках пройдёт конкурс по скорочтению на бурятском языке «Унша», посвящённый 100-летию Республики Бурятия.



Конкурс по скорочтению «Унша» — это состязательное творческое мероприятие по чтению вслух детских прозаических произведений бурятских писателей среди детей младшего школьного возраста.



- Республиканский конкурс по скорочтению на бурятском языке «Унша» направлен на пробуждение и развитие интереса к национальному языку и литературе, развитию навыков грамотной речи и чтения, - отмечают в Республиканской детско-юношеской библиотеке.



В конкурсе принимают участие юные читатели Республиканской детско-юношеской библиотеки и детских библиотек из Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Селенгинского, Хоринского, Тарбагатайского районов.



Победители конкурса определяются в каждой библиотеке отдельно. Призовые места присваиваются участникам, прочитавшим наибольшее количество слов за 1 минуту из литературного произведения на бурятском языке. Конкурс проводится среди учащихся 3 и 4 классов. В каждой детской библиотеке определяется свой состав жюри из педагогов, специалистов по бурятскому языку, представителей общественности.



На площадке Республиканской детской библиотеки в состав жюри вошли:



- Исаков Александр Викторович, стажёр-исследователь отдела литературоведения и фольклористики Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, победитель Восьмого Всероссийского конкурса молодых учёных в области искусств и культуры;



- Бальжанова Туяна Дондогдоржиевна, народная артистка Республики Бурятия, актриса Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева;



- Очирова Янжима Александровна, педагог школы бурятского языка «Амар Мэндэ!».



Ведущий конкурса Эрдэни Дымчиков - руководитель школы ораторского мастерства «Говори правильно».



Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поддержала проект: «Конкурс «Унша» - даёт возможность с малых лет полюбить наш родной бурятский язык! Ребята учатся выступать на бурятском языке, читать произведения, укоренившиеся в нашей народной традиции. Призываю всех поучаствовать в конкурсе!».



Конкурс пройдёт 21 марта в 14:00 в Республиканской детско-юношеской библиотеке, в Центре чтения им. Б. Абидуева (пр. Победы, 5). Общее подведение итогов конкурса пройдёт 28 марта.



Возрастное ограничение 6+

