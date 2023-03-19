Аферисты позвонили мужчине по мессенджеру и представились консультантами портала госуслуг
В полицию в Чите обратился 50-летний горожанин и сообщил о том, что стал жертвой мошенников.
Оказалось, что аферисты позвонили мужчине по мессенджеру и, представившись консультантами портала госуслуг, сообщили о попытках смены номера телефона. Забайкалец ответил, что не меняет номер, тогда мошенники убедили его, что страница взломана и в нескольких банках осуществляются попытки оформить кредиты на его имя. Читинец поверил звонившим и стал выполнять все их указания. Он взял в банке, на карту которого получает заработную плату, справку о сумме доходов за последние три месяца и с ней при личном обращении оформил кредит на сумму 250 000 рублей.
Заёмные денежные средства он на протяжении трёх часов переводил через банкомат на счета, указанные злоумышленниками, как «безопасные». После операции мошенники выслали потерпевшему справку о том, что его кредит погашен, и он ничего не должен банку. Через некоторое время к разговору подключилась супруга читинца. Мошенники сообщили, что и на её имя оформлен кредит и рекомендовали срочно исчерпать кредитный лимит и сохранить деньги на «безопасных» счетах. Через мобильное приложение женщина смогла оформить 4 600 000 рублей и перевела их на указанные счета.
На следующий день злоумышленники продолжили обманывать читинскую семью и уговорили женщину проехать в другой банк и оформить еще 1 500 000 рублей. Полученные средства и личные накопления также были отданы мошенникам.
После проведения всех операций забайкальцы позвонили на «горячие линии» банков, в которых оформили займы, и, узнав, что они не погашены, поняли, что стали жертвами кибермошенников. В общей сложности, супружеская пара отдала злоумышленникам 6 800 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите семейная пара оформила кредиты почти на 7 млн и отдала деньги мошенникам
Общество, Фото:
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