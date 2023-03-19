Интернет-мошенники за неделю выманили у жителей Бурятии 6,2 млн

Обмануты 36 человек



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 17 марта 2023 года стали 329 жителей республики (+36 за последнюю неделю).



Причинённый ущерб составил 77 млн рублей (+6,2 млн рублей за последнюю неделю).



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,9 млн рублей.



- В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты, - сообщают в прокуратуре Бурятии.



Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.



