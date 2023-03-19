Обмануты 36 человек
Жертвами интернет-преступников по состоянию на 17 марта 2023 года стали 329 жителей республики (+36 за последнюю неделю).
Причинённый ущерб составил 77 млн рублей (+6,2 млн рублей за последнюю неделю).
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,9 млн рублей.
- В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты, - сообщают в прокуратуре Бурятии.
Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.
Интернет-мошенники за неделю выманили у жителей Бурятии 6,2 млн
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обмануты 36 человек
Тарифы на полёты останутся для жителей края на прежнем уровне
Преступление произошло в конце 2022 года
В столице снега не будет
Улан-удэнцы собрались на Театральной площади. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Детям пришлось всю зиму ходить на занятия пешком
Ещё несколько героев «поттерианы» изобразили с помощью искусственного интеллекта
Мальчики появились на свет в первый день весны
При этом свыше 5000 ребятишек перенесли операции
Специалисты призывают не поддаваться на уговоры недобросовестных туроператоров
Полученного угля хватит больше чем на неделю
Уроженка Бурятии выступает за Сербию
18 марта 1993 года в республике был создан отряд милиции особого назначения
Павел Яковлев погиб 1 февраля
Шар собрали из профильного металла