Преступление произошло в конце 2022 года
В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней женщины. Она обвиняется в убийстве.
По версии следствия, в ноябре 2022 года горожанка, находясь в своей комнате, в ходе пьяной ссоры нанесла своему 69-летнему сожителю удар рукой в голову, а затем, вооружившись имевшимся в квартире ножом, нанесла им лежащему на полу потерпевшему один удар в грудную клетку, после чего скрылась с места происшествия.
Тело мужчины было обнаружено в квартире спустя несколько дней.
- Следствием собрана полная доказательственная база причастности злоумышленницы к совершению преступления. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
В Ангарске под суд пойдёт женщина, убившая сожителя
Общество, Фото:
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