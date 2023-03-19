В столице снега не будет
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по трассе БАМ местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный 5-10, по северной половине местами до 13-15 м/с. Температура днём +5,+10, местами -2,+3.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура днём +6,+8.
В Бурятии ожидаётся тёплая погода
Общество, Фото:
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