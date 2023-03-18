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Наталья Шадрина из Бурятии успешно стартовала на чемпионате мира по боксу

Наталья Шадрина из Бурятии успешно стартовала на чемпионате мира по боксу
Общество, 
Уроженка Бурятии выступает за Сербию

16 марта в столице Индии Нью-Дели стартовал чемпионат мира по боксу. Ранее международная ассоциация бокса допустила к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Кроме того, им разрешено выступать под своими флагами, а в случае победы будут включать гимн страны.

Успешно стартовала на чемпионате мира уроженка Бурятии Наталья Шадрина. Она выступает за сборную Сербии.

Свой первый бой на ринге Наталья провела против представительницы Греции Ольги Павлина-Пападату. Наталья одержала уверенную победу и продолжит борьбу за медаль.



Также на чемпионате мира выступит ещё одна представительница Бурятии, серебряный призёр чемпионата мира-2019, участница Олимпиады в Токио Людмила Воронцова. Она представляет Россию в весовой категории до 57 кг. Её первый бой состоится 19 марта. Противостоять ей будет спортсменка из Франции Амина Зидани.

Отметим, две россиянки – Анна Аэдма и Надежда Голубева – борьбу на чемпионате мира уже завершили. Они проиграли в первых поединках. Всего же сборная России представлена на чемпионате во всех 12 весовых категориях.

Справка «Байкал-Dailу»:

Наталья Шадрина уроженка села Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии. В детстве занималась различными видами спорта – баскетболом, волейболом, теннисом. В бокс пришла довольно поздно – в 18 лет. И всего через месяц выиграла первый юношеский турнир «В итоге осталась на достаточно долгий срок, затянуло. И ни капли об этом не жалею», - рассказывала она в одном из интервью.

В 2009 году выиграла первенство Сибирского федерального округа, спустя год стала второй на Кубке России. В 2011 году завоевала первую (серебряную) медаль чемпионата России и была включена в состав национальной сборной. С тех пор не раз выигрывала медали чемпионатов России и различных турниров, в том числе международного уровня. В 2019 году стала чемпионкой страны.

Отобралась на чемпионат мира-2019 года, который проходил в Улан-Удэ. Была назначена капитаном сборной России. На том ЧМ потерпела поражение в четвертьфинале, уступив бразильянке Беатрис Феррейре. Поданный сборной России протест на результат не был принят к рассмотрению.

Ранее перешла в национальную сборную Сербии. Уже под флагом этой страны выступила на чемпионате мира 2022 года, который проходил в Стамбуле. И вновь на пути к медали тогда встала спортсменка из Бразилии Беатрис Феррейра (ныне уже обладательница золотой медали чемпионата мира и серебра Олимпийских игр в Токио). Наталья также уступила ей в четвертьфинале. 
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