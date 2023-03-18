Наталья Шадрина из Бурятии успешно стартовала на чемпионате мира по боксу









Также на чемпионате мира выступит ещё одна представительница Бурятии, серебряный призёр чемпионата мира-2019, участница Олимпиады в Токио Людмила Воронцова. Она представляет Россию в весовой категории до 57 кг. Её первый бой состоится 19 марта. Противостоять ей будет спортсменка из Франции Амина Зидани.



Отметим, две россиянки – Анна Аэдма и Надежда Голубева – борьбу на чемпионате мира уже завершили. Они проиграли в первых поединках. Всего же сборная России представлена на чемпионате во всех 12 весовых категориях.



Справка «Байкал-Dailу»:



Наталья Шадрина уроженка села Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии. В детстве занималась различными видами спорта – баскетболом, волейболом, теннисом. В бокс пришла довольно поздно – в 18 лет. И всего через месяц выиграла первый юношеский турнир «В итоге осталась на достаточно долгий срок, затянуло. И ни капли об этом не жалею», - рассказывала она в одном из интервью.



В 2009 году выиграла первенство Сибирского федерального округа, спустя год стала второй на Кубке России. В 2011 году завоевала первую (серебряную) медаль чемпионата России и была включена в состав национальной сборной. С тех пор не раз выигрывала медали чемпионатов России и различных турниров, в том числе международного уровня. В 2019 году стала чемпионкой страны.



Отобралась на чемпионат мира-2019 года, который проходил в Улан-Удэ. Была назначена капитаном сборной России. На том ЧМ потерпела поражение в четвертьфинале, уступив бразильянке Беатрис Феррейре. Поданный сборной России протест на результат не был принят к рассмотрению.



Ранее перешла в национальную сборную Сербии. Уже под флагом этой страны выступила на чемпионате мира 2022 года, который проходил в Стамбуле. И вновь на пути к медали тогда встала спортсменка из Бразилии Беатрис Феррейра (ныне уже обладательница золотой медали чемпионата мира и серебра Олимпийских игр в Токио). Наталья также уступила ей в четвертьфинале.

